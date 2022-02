Instagram, rimossa una super funzione: esplode la rabbia degli utenti

In queste ore Instagram ha rimosso una super funzione amata dagli utenti. Nuove modifiche per il social di Meta: utenza inferocita.

Gli aggiornamenti per i social network di Meta non finiscono mai. Stavolta a subire delle modifiche ci ha pensato Instagram, l’app di condivisione foto amatissima dagli utenti. Gli sviluppatori però hanno tolto una funzione amatissima: scopriamo quale.

Sono tantissime le funzioni presenti su Instagram, il social che da anni sta primeggiando nell’universo Meta. Infatti grazie alla suo focus incentrato sulla condivisione foto, Insta negli ultimi anni è riuscita a superare Facebook ed il primato in assoluto è stato minato solamente da TikTok, applicazione del colosso cinese Tencent. Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane gli sviluppatori stanno cercando di modificare quanto più possibile l’applicazione per appunto tenerla al passo con la concorrenza.

La decisione è partita prima per gli utenti statunitensi iscritti al social. Negli Stati Uniti sta facendo discutere la decisione del social network Instagram di rimuovere dalle opzioni una particolare funzione. Infatti stiamo parlando degli strumenti relativi al limite di utilizzo giornaliero quelle al di sotto dei 30 minuti ed in particolare la possibilità di impostare tale limite su 10 minuti. Andiamo quindi a vedere di cosa si sta parlando e se l’aggiornamento potrebbe arrivare anche in Italia.

Instagram, aggiornamento negli Usa: tolta una funzione dal ‘limite utilizzo giornaliero’

Stando a quanto riportato dalle testate specializzate alcuni utenti hanno segnalato come il social ha iniziato ad avvisarli che il limite pre-impostato di 10 minuti di utilizzo giornaliero non è più supportato e quindi sono invitati a scegliere un’altra opzione tra quelle disponibili. Quindi la scelta sarà tra disattivare la funzione o impostare un limite di utilizzo giornaliero di 30 minuti, 45 minuti, 1 ora, 2 ore o 3 ore.

Una decisione inaspettata che sembrerebbe andare contro le recenti dichiarazioni del team di Meta, secondo le quali tra le missioni dell’azienda vi sarebbe anche aiutare gli utenti a non abusare di Instagram. Infatti nelle ultime settimane il colosso di Zuckerberg stava promuovendo una sorta di utilizzo consapevole del social network. Quindi la rimozione della limitazione dei 10 minuti sembrerebbe andare contro tendenza rispetto alle ultime dichiarazioni dei vertici del social.

Ma Instagram ha voluto respingere al mittente tutte le critiche, ricordando che ha due funzioni di gestione del tempo: quella relativa al “limite giornaliero” e poi “prendi una pausa“, che invece mostra un promemoria agli utenti, ricordandogli di prendere appunto una pausa dalla visualizzazione dei post sui social.