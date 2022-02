Harry-Meghan, è finita davvero? Gli ultimi scatti sono inequivocabili

Harry e Meghan sono stati immortalati di nuovo insieme: le foto, però, sembrerebbero confermare l’aria di crisi, se non addirittura l’ipotesi di divorzio. Ecco le immagini scattate dai paparazzi e perchè erano di nuovo in coppia.

Negli ultimi tempi, la voce di una crisi fra il principe Harry e Meghan Markle ha iniziato a farsi sempre più spazio. Inizialmente è stato il fratellastro della duchessa di Sussex a emettere una dura sentenza. Harry non ride più e non mancherà molto prima che arrivi la domanda di divorzio. Il padre di Meghan ha confermato di non veder futuro per la coppia.

I tabloid si sono scatenati quando hanno immortalato il duca di Sussex andare senza la moglie al Superbowl, uno degli spettacoli più seguiti in assoluto negli Stati Uniti. Con lui c’era la cugina Eugenia, con cui c’è sempre stato un rapporto molto forte che è stato in grado di sopravvivere anche all’addio all’Inghilterra.

Harry e Meghan di nuovo insieme: divorzio cancellato?

Evidentemente, la principessa Eugenia ed il marito Jack Brooksbank si sono presi un po’ di tempo per trascorrere delle vacanze negli Stati Uniti con il principe Harry e Meghan Markle. Questo significherebbe che i due reali inglesi dovrebbero essere gli unici ad aver visto dal vivo Lilibeth insieme ad Archie, che ormai non tornano in Inghilterra da diversi mesi.

Il 22 febbraio, i paparazzi si sono scatenati, immortalando Eugenia con il marito fuori a cena insieme ai duchi di Sussex. Secondo i tabloid, da ben 104 giorni non si avevano più notizie di Meghan ed Harry, e soprattutto non si vedevano più i due uniti, neanche per le iniziative no-profit che stanno sponsorizzando.

Quel dettaglio che, secondo i fan, confermerebbe la crisi

Molti fan di Harry e Meghan, guardando le foto della cena a ristorante, non hanno potuto fare a meno di notare la freddezza fra i due. Forse gli scatti non restituiscono l’idea dell’atmosfera nella coppia, ma è evidente che non c’è alcun gesto di affetto fra i due: nei primi mesi di matrimonio, circolavano tenendosi sempre per mano.

Ecco le foto scattate dai paparazzi durante la cena di Harry e Meghan con la principessa Eugenia ed il marito: