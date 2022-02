Green pass, l’Italia apre ai turisti extra-Ue: tutte le nuove regole

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che estende tutte le regole dei viaggiatori Ue anche a quelli extra-Ue. Non sarà più obbligatoria la quarantena. Dal primo marzo, per entrare in Italia basterà il Green pass base.

È quasi certo ormai, che il Green pass sarà abolito entro l’estate. Il Governo sta preparando un decreto che conterrà le date delle riaperture graduali che potrebbe essere approvato entro metà marzo.

Il sottosegretario della Salute Andrea Costa ha ribadito che il 31 marzo non verrà rinnovato lo stato di emergenza e che forse, a partire da quel giorno potrebbe non essere più obbligatorio il Green pass nei ristoranti, nei bar e nelle attività all’aperto. Resta l’incognita relativa alla struttura emergenziale di Figliuolo e del Comitato tecnico-scientifico. Secondo il Corriere della Sera, tutte le competenze attualmente nelle mani di questi organi, potrebbero diventare materia del Ministero della Salute (non più quindi, della Protezione civile).

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che estende tutte le regole dei viaggiatori Ue anche a quelli extra-Ue. Non sarà più obbligatoria la quarantena. Dal primo marzo, per entrare in Italia basterà il Green pass base (valido anche con test negativo). Per quanto riguarda lo smart working, sarà ancora possibile, ma solo con un accordo tra datore di lavoro e dipendenti. Le linee guida saranno contrattate da aziende, dipendenti e sindacati. Vediamo le possibili date dell’allentamento delle restrizioni.

1 marzo

Il primo marzo potrebbe essere il giorno in cui aumenterà la capienza negli stadi e nei palazzetti dello sport, rispettivamente al 75% e al 60%.

10 marzo

I familiari potranno tornare in ospedale a far visita ai ricoverati per 45 minuti al giorno. Sarà permesso anche consumare cibo e bevande nei nosocomi, anche se alcuni esperti lo sconsigliano.

1 aprile

Dal primo aprile si potrà di nuovo mangiare all’aperto nei ristoranti e nei bar senza l’obbligo del Super Green pass. La certificazione sarà però necessaria nei locali al chiuso, come l’obbligo delle mascherine. Sempre dal primo aprile potrebbe arrivare anche un allentamento sui trasporti a lunga percorrenza e sulle regole degli hotel (non ci sarà più l’obbligo del Super Green pass).

21 giugno

In estate tutte le restrizioni potrebbero via via decadere. In ordine, la prima potrebbe essere l’obbligo del Green pass nei negozi. Resterà l’obbligo delle mascherine in caso di assembramenti.