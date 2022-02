“Separata da mio figlio 10 mesi”: lo strazio dell’ex GF Vip

L’ex concorrente del GF Vip, che ultimamente ha avuto dei seri problemi di salute, dovrà affrontare un’altra dura prova, rimanere lontana da suo figlio per diversi mesi. Ecco come ha descritto in un’intervista la situazione.

L’ex del GF Vip, Temptation Island e Uomini e Donne non ha mai voluto spiegare pubblicamente come mai sta crescendo suo figlio da sola. Nel corso di una vecchia intervista a Tv Blog, aveva spiegato che il padre l’aveva lasciata dopo un mese di gravidanza. Se vorrà, sarà suo figlio a raccontarlo quando sarà grande.

Serena Enardu ultimamente non se l’è passata molto bene: dopo essersi vaccinata, ha continuato ad accusare spossatezza e sonnolenza per molti giorni ed ha anche perso conoscenza. Adesso che sembra stare meglio, verrà messa di nuovo alla prova duramente: non potrà vedere suo figlio per i prossimi dieci mesi, perchè lui andrà all’estero.

GF Vip, perchè l’ex inquilina non potrà vedere il figlio

L’ex GF Vip ha 46 anni ed un figlio di 16, che molto presto partirà per studiare negli Stati Uniti. Per organizzare tutto al meglio per il suo Tommaso, Serena Enardu si è anche affidata ad un’agenzia specializzata nell’organizzare un anno di studio all’estero in ogni dettaglio. Lo studente alloggerà infatti presso una famiglia americana.

Frequenterà la quarta superiore presso una scuola degli Stati Uniti, dove avrà l’occasione di diventare madrelingua inglese. L’esperienza, però, presenta anche alcune insidie: quando Tommaso tornerà in Italia al termine dell’anno scolastico, dovrà recuperare alcune materie per poter accedere al quinto anno delle scuole superiori.

Forse potrebbero essere meno di 10 mesi: il piano di Serena

Serena Enardu ha spiegato che, in realtà, avrebbe trovato il modo di andare anche lei negli Stati Uniti. Ci sarebbe la possibilità che non debba davvero aspettare 10 mesi prima di poter rivedere di nuovo Tommaso. L’ex GF Vip ha spiegato che potrà andare a Los Angeles solo dopo 6 mesi dalla partenza del figlio: “Prima non si può“.