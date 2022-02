GF Vip 6, addio definitivo a Sophie: brutta batosta per l’ex tronista

Una brutta batosta per Sophie Codegoni che al GF Vip 6 viene travolta dalla tremenda notizia: nessuno se lo aspettava

Sophie Codegoni è stata letteralmente travolta da una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella casa del GF Vip 6. Da fuori, invece, tutti stentano a crederci: nessuno poteva aspettarselo da lei.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, è nella casa del GF Vip 6 dagli inizi del reality show e, durante le sue settimane di permanenza, ha sempre indossato abiti molto belli ed eleganti. Com’è noto, prima dell’ingresso in casa, i gieffini consegnano le proprie valigie alla produzione che, man mano, gli fanno arrivare tutto il contenuto consentito. Per quel che riguarda, invece, gli outfit delle puntate, spesso e volentieri i vipponi si affidano a sponsor e stylist per poter portare in scena abiti di grande importanza.

La scelta di uno stylist è molto frequente perché a seconda della persona, dell’ambiente, del tema della settimana e di un’altra serie di considerazioni, affida alle persone che si rivolgono a loro gli outfit giusti da indossare affinché si parli bene di loro.

“Sophie Codegoni non paga il suo stylist”, l’amico di Giulia Salemi è furioso

Per essere sempre la stella più brillante del parterre della Casa del GF Vip 6, Sophie Codegoni si è affidato al fashion designer Matteo Evandro, stilista molto conosciuto nell’ambiente milanese. Stando a quanto riportato da Chi Magazine, sembrerebbe che Evandro è furioso con Sophie che ha scelto di affidarsi a lui, ma fin qui a titolo gratuito. Matteo non è nuovo al pubblico del Grande Fratello VIP, al di là del suo prestigioso lavoro, è anche il migliore amico di Giulia Salemi.

Mentre lo stilista continua a seguire Soleil Sorge -e lo si evince dalle foto di lei che pubblica durante le puntate del reality show- stando a quanto riportato da Chi, il professionista ha scelto di interrompere la collaborazione con l’ex di Matteo Ranieri nel momento in cui quest’ultima non l’ha mai pagato, così come pattuito. Matteo Evandro, infatti, ha iniziato a seguire l’ex tronista da prima del suo ingresso al reality show per poter studiare bene ogni outfit da farle indossare, ma gli accordi non sono stati rispettati e lei, alla fine, ha optato per un altro stilista.