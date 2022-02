Doc – Nelle tue mani, presto un neonato in reparto: l’attrice della fiction Rai è incinta!

Presto un neonato in reparto e no, non è una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani, ma una delle attrici della fiction di successo è incinta!

Nonostante la solita privacy sulla sua vita privata, Silvia Mazzieri è uscita allo scoperto pubblicando una foto su Instagram insieme al compagno: la dolce Alba è incinta e condivide la gioia sui social.

Un bel pancione e due enormi sorriso: Silvia Mazzieri è incinta. La giovane attrice toscana ha condiviso sui social con i suoi 160mila follower la meravigliosa notizia di un neonato in arrivo. Con lei, nella foto, posa il suo compagno, Yari Gugliucci, anche lui impegnato nel mondo dello spettacolo. Doppi auguri per la dolce Alba di Doc – Nelle tue mani: la fotografia, infatti, è stata postata oggi, mercoledì 23 febbraio, giorno in cui l’attrice compie 29 anni.

Un festeggiamento doppio su Instagram con tanti colleghi ed amici a supportarla in un giorno veramente molto felice. “Il mio regalo più grande. VOI”, con questa didascalia l’attrice toscana ha annunciato la sua gravidanza. Sebbene non sia specificato da quanti mesi è incinta, il pancione pubblicato lascia pensare che si tratti almeno del quinto mese della gravidanza.

Doc – Nelle tue mani, successo da mamma e da attrice per Silvia Mazzieri

Nonostante, fin qui Alba abbia avuto un ruolo marginale nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, anche Silvia Mazzieri sta festeggiando per i successi raccolti. La fiction di Rai Uno con Luca Argentero, infatti, sta registrando ascolti record per la TV di Stato che non può far altro che pensare ad un seguito per la fiction.

Fin qui, Alba è stata messa in secondo piano, non dagli autori, ma dal suo fidanzato, Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon) perché troppo impegnato col lavoro. Adesso la giovane dottoressa di Medicina Interna, sentendosi al margine dopo essere stata assente durante il periodo del Covid-19 in reparto a causa della morte della mamma, ha bisogno di sentirsi parte integrante. L’unica a darle un’opportunità di sentirsi parte della squadra è il nuovo primario, Cecilia Tedeschi, che vorrebbe portarla quanto più possibile dalla sua parte.