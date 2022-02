Crisi Ucraina, caos gas: cosa rischia l’Italia con l’aumento dei prezzi

“Lo stop al Nord Stream 2 da parte di Berlino causerà un incremento del prezzo del gas fino a 2mila euro per mille metri cubi (più o meno il triplo rispetto a quanto viene pagato oggi”. Così su Twitter l’ex premier russo Dmitry Medvedev dopo che l’Unione europea ha emesso le sanzioni contro la decisione di Vladimir Putin di riconoscere le repubbliche separatiste del Donbass.

Anche se non sarà esattamente così, esiste comunque il rischio che il prezzo del gas aumenti in tutta Europa. Rischio che corre anche l’Italia che riceve dalla Russia le scorte maggiori e che potrebbe dover cedere il gas agli altri Paesi Ue per solidarietà.

Putin ha annunciato che “la Russia proseguirà le forniture ininterrotte di gas ai mercati globali”, ma il premier italiano Mario Draghi sta tentando comunque di avere un incontro con il presidente russo per trovare un accordo.

Gas, Mario Draghi: “L’Italia ha solo il gas ed è più esposta”

“Al momento – ha spiegato il presidente del Consiglio nei giorni scorsi – una valutazione sull’impatto quantitativo delle eventuali sanzioni ancora non c’è ma si sa che certe sanzioni avrebbero più impatto sull’Italia e meno su altri Paesi. E la risposta è abbastanza chiara: tutte le sanzioni che impattano indirettamente su mercato energetico, impattano maggiormente sul Paese che importa più gas. E l’Italia ha solo il gas, non ha il nucleare e il carbone ed è più esposta. Si sta anche studiando come l’Italia possa continuare ad essere approvvigionata da altre fonti se dovessero venire meno quelle della Russia”.

Commissione europea valuta un piano di emergenza

Gli addetti in Commissione europea stanno valutando un piano di emergenza per far fronte a un eventuale cambio di programma di Putin. Il sistema europeo al momento, come ha annunciato anche Ursula Von Der Leyen nei giorni scorsi, ha abbastanza scorte. “Non ci troviamo in una situazione nella quale improvvisamente potremmo trovarci senza gas e in ogni caso il livello degli stock è al 30% delle capacità”, hanno spiegato.