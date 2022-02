Claudio Mandia punito per un compito copiato, “morto suicida”. La famiglia: “Trattamento primitivo”

Serviranno ancora alcune settimane per avere l’esito dell’autopsia al corpo di Claudio Mandia, lo studente di 17 anni di Battipaglia, provincia di Salerno, morto in un collegio a New York. Ma è ormai chiaro che il giovane si è tolto la vita nella notte tra giovedì e venerdì, mentre era in isolamento in attesa di essere espulso per aver copiato uno compito in classe.

Secondo i familiari, il giovane sarebbe stato esposto a misure di punizione “primitive” che lo avrebbero portato al suicidio. I genitori hanno affidato le loro parole all’avvocato George Bochetto, dello studio Bochetto&Lentz.

Claudio sarebbe stato tenuto in isolamento per tre giorni “come punizione per il lavoro in classe” alla scuola che gli avrebbe dato il diploma alla fine dell’anno. Ora saranno le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto ed eventualmente verranno accertate le responsabilità dell’istituto.

La nota della polizia

“Entrando in una stanza – si legge in una nota diffusa dalla polizia – gli agenti hanno scoperto uno studente di 17 anni, deceduto. La morte è avvenuta per impiccagione. Immediatamente è stata avviata un’indagine”. L’autopsia è stata eseguita dall’ufficio del medico legale della contea di Westchester e i risultati preliminari sono attesi “nei prossimi giorni”.

Legale dei familiari di Claudio: “Sottoposto a misure primitive”

“Claudio è stato sottoposto per giorni all’isolamento dai funzionari della scuola EF Academy come “punizione” per il compito in classe – scrive Bochetto – Che un istituto sottoponga uno dei suoi studenti a misure così primitive è inimmaginabile per la famiglia Mandia”. Che ritiene che questo comportamento abbia “direttamente causato” il suicidio di Claudio “mentre era solo e incustodito in isolamento per più di tre giorni”. Il giovane si sarebbe tolto la vita prima dell’arrivo del padre, la madre e le tre sorelle, che avevano deciso di partire dall’Italia per festeggiare i 18 anni di Claudio.

Nei tre giorni di isolamento, il 17enne sarebbe stato sottoposto dalla scuola alla pesante punizione di non vedere i suoi compagni, con i pasti lasciati fuori dalla porta.

I funerali dello studente saranno celebrati a Battipaglia, anche se la data non è ancora stata fissata.