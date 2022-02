Bollette luce e gas, alcuni consigli per risparmiare: sorridono gli italiani. Esistono alcuni consigli utili per evitare la stangata

I rincari che sono arrivati con il nuovo anno sono stati realmente senza precedenti. Una mazzata per tutte le famiglie, costrette a pagare di media oltre 1000 euro in più l’anno.

Purtroppo dopo aver dovuto fronteggiare due anni di piena pandemia (e ancora non è finita) i cittadini italiani si trovano ora a dover combattere con l’aumento sconsiderato dei prezzi in bolletta. Le chiusure obbligate delle attività imprenditoriali, soprattutto durante il primo periodo di lockdown, hanno messo letteralmente in ginocchio le attività imprenditoriali di moltissime persone. L’attuale situazione geopolitica, con le tensioni tra Europa e Russia e i conseguenti aumenti dei prezzi dell’energia, stanno portando ad un’escalation davvero senza precedenti. Come analizzato da diversi esperti del settore, i rincari di luce e gas costeranno in media alle famiglie italiane ben oltre i 1000 euro in più l’anno. Una vera e propria stangata che riguarda sia i normali utenti che i possessori di attività private. Un tale esborso può arrivare a mettere in ginocchio davvero tutti. Le utenze sono diventate dallo scorso gennaio una spesa non indifferente e tutti i cittadini stanno cercando un modo per risparmiare.

Stando a quanto riportato dai tecnici, l’energia elettrica ha subito un balzo in avanti del 50% della spesa, mentre per il gas ci attestiamo attorno al 45%.

Bollette luce e gas, come evitare le stangate: alcuni semplici accorgimenti

Per far fronte a questo contesto il Governo Draghi ha stanziato una cifra pari a 5 miliardi di euro da destinare alla copertura della spesa, per attenuare i rincari.

Questi fondi sono stati utili per abbassare il peso delle componenti aggiuntive legate alle bollette della luce e per proporre una riduzione dell’IVA sino al 5% per le bollette del gas.

LEGGI ANCHE >>> Rivoluzione Rai, arriva la conferma: tagliato un nome eccellente!

LEGGI ANCHE >>> Instagram, rimossa una super funzione: esplode la rabbia degli utenti

Sono previsti secondo le ultime indiscrezioni anche ulteriori manovre da parte dell’esecutivo per mitigare l’impatto devastante delle bollette. Esistono poi altri piccoli escamotage che possono consentire al singolo cittadino di abbassare leggermente l’esborso in questione. La rimodulazione dell’energia elettrica, passa ad esempio attraverso l’utilizzo di elettrodomestici di nuova generazione. Si può poi provvedere ad un controllo più accurato del contatore energetico, per evitare sprechi ed ottimizzarne l’utilizzo. Alla fine del mese tutto questo può influire anche di un 20% sul peso della bolletta. A questo possiamo aggiungere l’opzione di ricevere tutti gli addebiti dell’energia tramite invio elettronico, e il conseguente pagamento digitale, riducendo i costi extra legati a spedizione della fattura, bonifici o vaglia postali.