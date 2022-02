Beautiful, incredibile ritorno a Los Angeles: presto sarà il personaggio principale!

A Los Angeles tornerà nuovamente un amato personaggio della soap opera americana che sarà al centro della trama di Beautiful

La soap opera americana Bold and Beautiful prosegue la sua narrazione a vele spiegate e lo fa con grande stile: a breve nella trama troverà di nuovo spazio l’amato personaggio fin qui marginale.

Attualmente i telespettatori di Canale 5 di Beautiful stanno assistendo ad un ruolo sempre più marginale di Florence e Wyatt: la coppia trova sempre meno spazio nella narrazione della soap opera statunitense. Quella di metterli fuori dalla centralità della trama non è una decisione della produzione, quanto dei due attori che, nel frattempo, sono impegnati anche in altri progetti.

Nonostante di Florence non ci siano notizie, su Wyatt si sa qualcosa in più. È stato lo stesso attore Darin Brooks ad aver confermato un suo ritorno in scena tramite un recente episodio di Bold Live dove un fan gli ha chiesto della sua presenza a Los Angeles.

Beautiful, Wyatt di nuovo a Los Angeles: “Spero di tornare con molto di più”

Al centro delle dinamiche di Beautiful ci sono sempre Ridge e Brooke e continueranno ad esserlo, sicuramente lo Spencer non avrà un ruolo da protagonista, ma come lui stesso ha affermato: “Spero di tornare con molto di più”. Come svelato da lui stesso, Darin Brooks ha svelato che Wyatt, al momento, ha registrato soltanto una puntata: un breve ritorno in scena che può presagire qualcosa di molto più impegnativo per l’attore statunitense.

Alle altre domande dei fan di Beautiful, Darin Brooks ha risposto con molta ironia e simpatia. Wyatt e Florence stanno ancora insieme? Come svelato dall’attore statunitense durante Bold Live, gli piace pensare che i due si stiano godendo la loro relazione, ma non gli dispiacerebbe se un evento drammatico li travolgesse.

In particolare, l’attore ha svelato che gli piacerebbe assistere nuovamente ai triangoli composti da Wyatt-Hope-Liam: c’è forse uno spoiler nel suo desiderio? Non è escluso che lo Spencer possa tornare per far vacillare il matrimonio, già instabile al momento, tra Liam e Hope che vede la presenza di Deacon sempre più pesante nella coppia.