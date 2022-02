Antonella Clerici, grande imbarazzo in Tv: “Come avanzo ci siamo noi”

Colpo di scena a ‘E’ sempre mezzogiorno’: Antonella Clerici liquida in diretta una telespettatrice delusa. Il motivo è imbarazzante.

Momento di grande imbarazzo quest’oggi a ‘E’ sempre mezzogiorno’ dove la padrona di casa si è imbattuta in una telefonata che ha lasciato tutti interdetti. Capiamo insieme cos’è successo.

Antonella Clerici era al timone del suo talk show su Rai Uno quando ha preso in mano la cornetta per rispondere ad una telespettatrice ma il momento è stato imbarazzante. “Veramente ero in linea per giocare con ‘I fatti vostri’, come mai sono qui?”, queste le parole udite in diretta e che hanno lasciato tutti interdetti, Clerici compresa.

Ebbene, l’amatissima conduttrice di Rovigo credeva di rispondere ad una sua telespettatrice ma in realtà dall’altro lato vi era l’intenzione di parlare con Salvo Sottile. La reazione di Antonella ha spiazzato tutti: con molto garbo la 58enne ha liquidato la donna. Ma come mai questa confusione con il centralino Rai? A spiegarlo è stata proprio la Clerici.

Antonella Clerici e il problema con il centralino: la risposta della telespettatrice sorprende tutti

Momento di grande imbarazzo a ‘E’ sempre mezzogiorno’. Antonella Clerici aveva deciso di cominciare i giochi con il pubblico quando al telefono si è presentata una donna che cercava Salvo Sottile. Come ha spiegato la padrona di casa, il centralino dei giochi della Rai è unico: “Questo è un problema che dovremmo risolvere. Dimmi tu se vuoi giocare o se vuoi cambiare canale“.

La telespettatrice, senza troppi giri di parole, ha risposto: ” ‘I fatti vostri’ ha finito di giocare per oggi. A questo punto gioco con voi”. La frecciatina di Antonella Clerici non si è fatta attendere: “Hai finito di giocare e quindi come avanzo ci siamo noi!”, ha esclamato la 58enne. Per giustificarsi la telespettatrice ha replicato sostenendo che, essedo abituata ai giochi di Salvo Sottile, ha difficoltà a capire quello di Antonella.