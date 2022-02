Anticipazioni Un posto al sole: Jimmy fra due fuochi, i due ex si ritrovano

Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che verranno trasmesse fino al 4 marzo vedono due donne protagoniste di tutti gli intrecci. Ecco chi sono e tutte le indiscrezioni riguardo le loro intenzioni con Jimmy.

Le trame rivelate dalle anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo, ruotano tutte intorno ad un evento completamente inaspettato. Due donne arriveranno infatti a Napoli all’improvviso e metteranno alla prova numerosi personaggi dell’amata soap opera di Rai 3.

Le gemelle Micaela e Manuela Cirillo faranno il loro ritorno dalla Germania a Napoli, ma inizialmente non vorranno rivelare a nessuno il motivo del loro viaggio. Ben presto, però, alcuni loro comportamenti tradiranno invece uno scopo ben preciso dietro la trasferta, suggerendo che ci sia dietro un progetto molto più grande di quello che possa sembrare.

Qual è il vero scopo del ritorno di Micaela a Napoli?

Si scoprirà molto presto Micaela è tornata per Jimmy Poggi. Lo vuole portare con sè in Germania per sempre, ed il ragazzo è molto combattuto su cosa dover fare. Alla fine sceglierà di lasciare Napoli, e la cugina Bianca verrà a sapere tutto. Essendo molto giovane, sarà capace di mantenere il segreto o rivelerà tutto alla nonna o allo zio Niko?

Proprio Niko si imbatterà nella sua ex di lungo corso Manuela. I due non si vedevano da tantissimo tempo, e le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che andranno in onda dal 28 febbraio al 4 marzo non rivelano se i due si affronteranno o se invece decideranno di mettere da parte i vecchi rancori dopo tanti anni per aprirsi ad un’amicizia.

Anticipazioni Un posto al sole fino al 4 marzo: Susanna lo sa che potrebbe perdere il giovane Poggi?

Fra le trame che si svilupperanno nella soap opera di Rai 3, si vedrà anche Susanna fare un incontro molto particolare. Vedrà la ex di Jimmy Poggi, ma la sua reazione sarà quella di mostrare volutamente una certa indifferenza nei confronti della ragazza. Sarà vero che non gliene importa proprio nulla di lei?

Ecco uno stralcio della puntata dedicata al giorno della Memoria che vede Jimmy e Bianca protagonisti: