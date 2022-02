Amici, clamorosa decisione: c’è un professore che rischia di perdere il posto!

La produzione di Amici potrebbe prendere una clamorosa decisione a dir poco inedita. A rischiare il posto sarebbe proprio un professore.

Potrebbe terminare prematuramente l’esperienza di un professore all’interno di Amici 21. Infatti il coach rischia clamorosamente il posto, con una decisione inedita da parte della produzione: cosa sta succedendo.

A sorpresa un coach potrebbe dare l’addio anticipato ad Amici 21. Infatti stiamo parlando proprio di Raimondo Todaro, che ha lasciato Ballando con le Stelle in estate compiendo un vero e proprio salto nel buio approdando nel talent show di Canale 5. Una decisione che ha entusiasmato i milioni di telespettatori del programma di Maria De Filippi, ma che potrebbe seriamente compromettere la carriera del ballerino e coreografo siciliano.

Secondo alcune voci di corridoio, infatti, Todaro potrebbe perdere la poltrona da Professore ad Amici. La produzione infatti sarebbe disposta a non confermare il 35enne per la prossima stagione televisiva. Il motivo è semplice e davanti agli occhi di tutti. Infatti ad indispettire la produzione sono i continui ed eccessivi litigi con Alessandra Celentano. Tra i due non c’è tanta simpatia e proprio questo astio avrebbe portato a continui litigi.

Amici 21, possibile addio di Raimondo Todaro: i litigi con la Celentano lo condannano

Raimondo Todaro quindi rischia il posto ad Amici proprio a causa dei continui litigi con Alessandra Celentano. D’altra parte la nipote del ‘Molleggiato‘ sarebbe intoccabile per la produzione del talent show e gode della massima fiducia anche di Maria De Filippi. Un insider ha infatti rivelato: “A lui non conviene mettersi contro Alessandra perché così facendo rischia il posto. È già successo a tanti prima di lui“. Infatti negli anni si sono succeduti diversi coach, ma la Celentano è sempre al suo posto.

Alessandra Celentano è quindi diventata una vera e propria icona della trasmissione. Tra i professionisti saliti in cattedra negli anni abbiamo visto varie personalità come: Steve La Chance, Kledi Kadiu, Emanuel Lo, Timor Steffens, Natalia Titova, Luciano Cannito. Tutti questi però sono spariti nel giro di pochi anni, mentre la Celentano è sempre al suo posto. Gran parte dei coach passati per la trasmissione si sono scontrati con la Celentano, ma la nipote del Molleggiato è una vera e proprio istituzione del talent. Adesso quindi Raimondo Todaro rischia di aggiungersi alla lunga lista di coach che hanno detto addio alla trasmissione.