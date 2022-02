Al Bano, è ancora caos con la figlia Romina: l’ultimo litigio avviene in strada

Quanto è complicato fare i genitori? Al Bano ne sa qualcosa perché con sua figlia Romina non c’è mai pace: l’ultimo litigio è avvenuto in strada

Tra Romina Carrisi e suo padre Al Bano non è mai corso buon sangue, i litigi sono piuttosto frequenti ed il cantautore pugliese non ne ha mai fatto mistero. A segnare il loro rapporto due situazioni drammatiche.

Romina Power, Romina Carrisi ed Al Bano felici sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2020 è una cartolina non molto frequente da vedere perché tra il cantautore di Cellino San Marco e sua figlia non corre sempre buon sangue. L’ex marito di Romina Power non ha mai fatto segreto del rapporto burrascoso con l’ultima figlia nata dal rapporto con la figlia di Tyrone e Linda.

Nonostante, con gli anni, Al Bano abbia imparato a fare il padre, con cinque figli oltre Romina, di cui una scomparsa, evidentemente per la quartogenita non è mai abbastanza: i due litigano, infatti, molto spesso.

Al Bano, l’ultimo litigio con la figlia Romina è in strada

Nonostante siano tornati a parlare dopo mesi di assordate silenzio, per Al Bano e Romina Jr. non c’è pace: dai paparazzi di Nuovo TV sono stati sorpresi a litigare in strada. Non sono note le ragioni dell’anima discussione avvenuta per le strade della capitale, ma ciò che è certo che non è raro che questo accada. Non di rado, Romina afferma nelle varie interviste di non sentirsi capita abbastanza da suo padre. Quest’ultimo, invece, ammette che la quartogenita, in passato, ha dovuto affrontare situazioni drammatiche, l’una dietro l’altra, prima la scomparsa della sorella Ylenia, poi il divorzio dei genitori che hanno segnato indelebilmente la sua vita.

Da poco più che maggiorenne, Romina Carrisi ha poi scelto di volare negli Stati Uniti e lasciare la sua famiglia in Italia: la distanza non ha aiutato di certo il rapporto tra i due. Situazione completamente diversa è con la mamma, la Power, con la quale c’è una relazione di stima reciproca e di supporto l’una con l’altra.