WhatsApp, si può aggiungere un contatto scattando una semplice foto: il trucco

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco che vi permetterà di aggiungere un contatto anche senza avere il suo numero. Andiamo a vedere come fare.

Sono sempre tantissimi i trucchi presenti all’interno dell’applicazione di messaggistica di Meta. Uno di questi vi permetterà di aggiungere un contatto senza aver per forza bisogno del numero: scopriamo come sarà possibile.

Su WhatsApp sono tantissime le funzioni che stupiscono gli utenti e negli anni le sue caratteristiche hanno replicato gli strumenti presenti su social come Instagram o Facebook. L’unica cosa che non possiamo fare sul servizio di messaggistica è è aggiungere una persona cercando il suo nome. L’unica ricerca che l’utente potrà effettuare è solamente sulla sua rubrica. L’unico modo per aggiungere qualcuno, apparentemente, è quello di avere il numero di cellulare del contatto desiderato.

I più smanettoni, però, hanno scoperto un metodo per aggiungere qualcuno senza il numero di cellulare. Quello che ci serve è la fotocamera del nostro Smartphone ed un QR Code dedicato all’applicazione. Infatti ogni profilo WhatsApp è legato ad un codice QR, che è reperibile semplicemente andando nelle opzioni. Basterà quindi cliccare sui tre puntini in alto a destra, cliccare sul logo del QR code e qui apparirà il vostro codice. Inquadrando con la vostra fotocamera il codice, riuscirete così ad aggiungere il contatto senza numero.

WhatsApp, cambia la versione Desktop: tutte le novità introdotte

Nel corso del mese di Novembre, WhatsApp ha lanciato la beta di diversi aggiornamenti che erano pronti ad arrivare con l’anno nuovo. Infatti specialmente su Windows l’applicazione ha cambiato marcia seguendo i criteri del Fluent Design. Sono stati quindi modificati i dettami grafici del servizio, andando quindi ad uniformarsi con quelli di Windows 11.

Ora con ‘ultima versione della beta di WhatsApp UWP, ovvero la 2.2205.2.0, si è chiuso il cerchio, con l’arrivo del tema scuro sull’applicazione. Inoltre questo aggiornamento sarà automatico qualora abbiate già impostato il tema scuro per Windows.

Allo stesso tempo l’applicazione ha aggiunto altre novità come uno spazio revisionato e ridotto tra i baloon nelle chat e anche un miglioramento delle prestazioni, con una maggiore reattività quando nel passaggio da una conversazione a un’altra. Questo modifiche al momento sono esclusive per tutti coloro che utilizzano la versione Beta dell’app, ma ben presto potrebbero sbarcare anche sulla versione ufficiale.