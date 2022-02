Ucraina, esercito russo invade il Donbass “indipendente”. Onu: “Il conflitto è reale”. Di Maio: “Oggi ok politico a sanzioni economiche”

Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste Donetsk e Luhansk, che giorni fa si erano autoproclamate repubbliche. Come avvenuto con la Crimea nel 2014 quindi, di fatto il Donbass è stato annesso a Mosca e la crisi in Ucraina diventa ancora più profonda. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si è riunito in piena notte per discutere della questione e ora minaccia di nuovo sanzioni. Gli Stati Uniti hanno già sospeso gli investimenti nel Donbass, ma intanto la Russia sfrutta le pause della diplomazia, mentre la Nato rafforza gli schieramenti in Ucraina.

LEGGI ANCHE: Corruzione e turbativa d’asta sulle concessioni demaniali: ai domiciliari la sindaca di Sabaudia

Nel decreto con cui ha riconosciuto le due regioni, Putin ha ordinato alla sue forze armate di “assicurare la pace”. Durante la notte sono stati avvistati blindati russi a Donetsk e a Luhansk, capoluoghi delle repubbliche. Dei quasi 4 milioni di abitanti del Donbass, un quarto è filorusso. Il portavoce del Cremlino Peskov, come riferisce la Tass, ha affermato che “gli accordi di Minsk non sono più in agenda”, mentre Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo ribadisce l’apertura al dialogo: “Anche nei momento più difficili siamo pronti per il negoziato”, “siamo sempre a favore della diplomazia”.

Kiev: “Non daremo via niente a nessuno. Putin cancelli la decisione e torni ai negoziati”

“Siamo impegnati per la strada diplomatica ma siamo sulla nostra terra, non abbiamo paura di niente e di nessuno. Non daremo via niente a nessuno. Non è febbraio 2014”, anno in cui la Russia invase la Crimea “ma è febbraio 2022”. Con queste parole l’ambasciatore ucraino dell’Onu Sergiy Kyslytsya ha spiegato la posizione del suo Paese durante la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza. Kyslytsya ha precisato che i confini dell’Ucraina non cambieranno. Kiev chiede a Mosca di rinunciare al riconoscimento delle repubbliche autoproclamatesi: “Chiediamo alla Russia di cancellare la decisione sul riconoscimento e di tornare al tavolo negoziale” ed ha aggiunto “condanniamo l’ordine di dispiegamento di truppe addizionali nei territori dell’Ucraina. Chiediamo un ritiro immediato, completo e verificabile delle truppe di occupazione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Covid, fine Green pass e quarantene: la road map del Governo verso la normalità

La sottosegretaria agli Affari politici dell’Onu Rosemary Dicarlo, ha posto l’attenzione sul rischio che scoppi un conflitto: “Le prossime ore e giorni sarago critici. Il rischio di un grande conflitto è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi”. Dicarlo ha ribadito la volontà di risolvere la crisi con accordi diplomatici ha aggiunto che “ci rammarichiamo anche per l’ordine di schierare truppe russe nell’Ucraina orientare, come riferito in una missione di mantenimento della pace”.

Berlino: “Gravi conseguenze economiche, politiche e strategiche per Mosca”

Chiara è la posizione di Berlino attraverso le parole dell’ambasciatrice tedesca dell’Onu Antje Leendertse: “Il mio governo condanna la violazione dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina da parte della Russia nei termini più forti possibili” e ribadisce che la violazione di Mosca comporterà “gravi conseguenze economiche, politiche e strategiche”.

Dal canto suo Putin ha accusato: “L’Ucraina ha già perso la sovranità” asservendosi ai “padroni occidentali”. Ed ha accusato la Nato si essere già presente sul territorio ucraino con esercitazioni militari: “Le armi occidentali sono arrivate con un flusso continuo, ci sono esercitazioni militari regolari nell’Ovest, l’obiettivo è colpire la Russia”.

Intanto il Regno Unito ha annunciato pesanti sanzioni nei confronti del Cremlino che saranno rese note oggi.

LEGGI ANCHE: Cartelle esattoriali, prestiti e agevolazioni: cosa contiene il decreto Milleproroghe

Turchia: “Decisione di Putin inaccettabile, la respingiamo”

Anche la Turchia si schiera contro la Russia: “La decisione della federazione russa è inaccettabile e la respingiamo”, ha affermato il Ministero degli Esteri in un comunicato ufficiale. Per Ankara, la decisione di Putin di riconoscere le repubbliche autoproclamate è “in contraddizione con gli accordi di Minsk e costituisce una chiara violazione dell’unità politica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Altri due soldati ucraini morti

Sul fronte, altri due militari ucraini sono morti durante i bombardamenti della notte scorsa e altri 12 sono rimasti feriti. A dare la notizia, la Joint Forces Operation del Ministero della Difesa ucraino in un rapporto pubblicato questa mattina e riportato dal The Guardian. Il documento sottolinea anche che l’Ucraina ha registrato 84 violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore da parte dei filorussi, 64 delle quali con armi vietate dagli accordi di Minsk.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Napoli, edicole votive per celebrare i boss di camorra: raffica di sequestri

Draghi: “Via del dialogo resta essenziale”, Di Maio: “Oggi ok politico alle sanzioni alla Russia”

“Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa. La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione europea misure e sanzioni nei confronti della Russia”, ha affermato il premier italiano Mario Draghi. Sulla stessa linea anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Oggi pomeriggio a Parigi si terrà il Consiglio dei ministri degli Esteri Ue in cui daremo l’ok politico alle sanzioni nei confronti della Russia”.