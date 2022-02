Tempesta Eunice in Gb: le raffiche di vento fanno ribaltare il camion

La Tempesta Eunice sferza la Gran Bretagna. Una raffica di vento è stata talmente forte da ribaltare un camion sull'autostrada M40 tra Bicester e Banbury, nell'Oxfordshire. Per fortuna nessuna grave conseguenza, né per l'autista né per le altre auto in transito.