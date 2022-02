Stefano De Martino, cambio di programma inatteso: fan senza parole. La notizia sta facendo il giro del web, è davvero incredibile

Forse il principe azzurro non esiste, come ha detto Belen Rodriguez nella sua ultima intervista a Verissimo. Intanto però lei, continua a frequentare di nuovo Stefano De Martino. Ma non è questa l’unica novità per il conduttore e ballerino napoletano.

Perché se fino a qualche ora fa la sua candidatura per la nuova stagione di Made in Sud, che sta per tornare in prima serata su Rai 2, era blindata adesso è cambiato tutto. Come anticipa TvBlog infatti il programma comico ci sarà e ancora una volta sarà trasmesso dagli studi Rai di Napoli. Ma accanto ad una nuova figura femminile (Lorella Boccia favorita su Flora Canto) De Martino non ci sarà.

Una bocciatura clamorosa da parte della Rai nonostante il buon successo di Stasera tutto è possibile? In realtà no, perché a viale Mazzini fino ad oggi sono rimasti molto contenti dell’impatto che ha avuto l’ex marito di Belen sui programmi che l’hanno visto come protagonista. Ma tutto è destinato a cambiare e potrebbe anche essere la sua fine del rapporto di collaborazione con la Rai.

Stefano De Martino, cambio di programma inatteso:

Cosa sarebbe successo quindi per stravolgere i programmi di Stefano De Martino? Semplicemente, ha cambiato idea lui. Perché tra poco partirà anche il ‘serale’ di Amici ’22 e Maria De Filippi è a caccia dei nuovi giudici chiamati a decretare insieme al pubblico il nuovo vincitore del talent.

La novità è che Stefano tornerà nel programma che l’ha lanciato e sarà uno dei giudici. Sarebbe stato lui a chiedere alla Rai di saltare l’impegno con Made in Sud per tornare a Mediaset e onorare il nuovo impegno con la De Filippi. Permesso accordato anche se potrebbe compromettere i suoi piani per il futuro.

Da Mediaset in realtà non arrivano conferme, così come per gli altri nomi che sono stati accostati al serale di Amici, quelli di Giulia Michelini e Giorgia. Ma le selezioni degli allievi ormai sono state quasi completate, tra poco sarà tempo di annunci.