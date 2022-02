Silvia Toffanin, pioggia di critiche dopo l’esordio a Striscia la Notizia: il motivo

Silvia Toffanin ha esordito a Striscia La Notizia al fianco di Ezio Greggio. Ma sui social spuntano dure critiche contro la conduttrice.

Dopo anni alla conduzione di Verissimo, Silvia Toffanin ha fatto il suo esordio a Striscia la Notizia. La sua performance però non è piaciuta a diversi telespettatori. Andiamo quindi a vedere cos’è successo sui social dopo la puntata.

Nella serata di ieri Silvia Toffanin ha condotto la sua prima puntata di Striscia la Notizia, tra emozione ed occhi puntati addosso specialmente quelli dei telespettatori affezionati del tg satirico. Infatti la bella conduttrice veneta sapeva che spostandosi dalla sua zona di comfort sarebbe stata sotto i riflettori. Fortunatamente la puntata non è andata poi così male. Nonostante ciò si è notato che per entrare in perfetto feeling con lo spirito di Striscia ci vorrà un po’ di tempo.

Striscia la Notizia, come detto, servirà alla presentatrice per uscire dalla sua comfort zone. Durante la prima puntata Silvia non è rimasta in disparte ed è stata al gioco. Al momento però è ben lontana dall’avere la personalità di Michelle Hunziker che negli studi del tg satirico oramai è di casa. Proprio paragonandola alla showgirl elvetica, su Twitter non sono pochi gli utenti a cui non è piaciuta la performance della Toffanin. Così sul web gli utenti si sono divisi. Andiamo quindi a vedere i commenti spuntati su Twitter.

Striscia la Notizia, Silvia Toffanin divide i telespettatori: i commenti sui social

Sono tantissimi i complimenti arrivati per Silvia Toffanin al termine della puntata di Striscia la Notizia, con in molti che hanno riconosciuto il suo proverbiale garbo. In molti altri però hanno ammesso che la veneta è in fase di rodaggio e ci vorrà del tempo per entrare pienamente nello spirito di Striscia la Notizia. In uno dei tweet un utente scrive: “Questa donna ha una bellezza televisiva più unica che rara. Grande Silvietta! Osa, tu che puoi permettertelo“. Tanti altri si sono sintonizzati su Canale 5 solo per vederla.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Amici 21, per il Serale torna un volto amatissimo del programma: fan in visibilio

LEGGI ANCHE >>> Mara Venier ha deciso il suo futuro con Domenica In: c’è l’annuncio – FOTO

Dall’altro lato però ci sono state anche diverse critiche. Infatti un altro utente ha sottolineato l’essere impacciata della showgirl, non ancora a suo agio all’interno della trasmissione. Sempre su Twitter un profilo ha infatti scritto: “La Toffanin non c’entra assolutamente niente… Per questo tipo di programma ci vogliono persone spontanee e divertenti che sanno prendersi in giro“. Altri ancora invece hanno sottolineato che forse Verissimo è l’unico palcoscenico giusto per la Toffanin. Insomma l’esordio di Silvia a Striscia la Notizia non è di certo andato male, nonostante ciò c’è chi l’ha criticata aspramente.