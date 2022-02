Sanremo, artista rivela il dramma dell’aborto: è successo sul palco dell’Ariston

Dopo l’ultima esperienza a Sanremo 2022, artista rivela il suo dramma: l’aborto avvenuto sul palcoscenico dell’Ariston.

A raccontare il proprio dramma è Donatella Rettore. La cantautrice e attrice italiana, reduce dalla 72esima edizione del Festival, dove ha partecipato con “Chimica”, ha ricordato quanto le è capitato proprio su quell’ambitissimo palcoscenico.

Donatella Rettore e Claudio Rego, nonostante siano legati da tantissimi anni, non sono mai diventati genitori. I due in passato stavano per esaudire il loro sogno ma come ha raccontato la cantautrice, 23 anni fa, mentre era a Sanremo, ha avuto un aborto. Donatella a Verissimo raccontò che il ritardo lo aveva associato allo stress ma in realtà si trattava di una gravidanza.

Intervistata da Mara Venier, invece, l’artista veneta ha spiegato i motivi che non hanno spinto sia lei che suo marito Claudio a riprovarci. Donatella ha dichiarato di essere talassemica: “Quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più“, ha chiosato la 63enne.

Donatella Rettore, dopo l’aborto ha provato la strada dell’adozione assieme al marito Claudio Rego

Dopo il dramma dell’aborto avvenuto mentre era impegnata con Sanremo, Donatella Rettore e Claudio Rego hanno provato la strada dell’adozione. Purtroppo, però, l’artista ha dichiarato che in Italia non è semplice ottenerla: “Mi chiedo perché i bambini devono passare la burocrazia. Quando si scopre che un genitore è in salute e ha possibilità di mantenere un figlio, quante carte bisogna fare?”, ha chiosato la 63enne ai microfoni di Mara Venier.

Intanto Donatella ha spiegato che il pubblico è stata la sua arma vincente. I fans infatti sono riusciti a colmare quel senso di vuoto dovuto alla mancata maternità: “Ho capito che in fondo di figli ne avevo tanti ed è il mio pubblico“.