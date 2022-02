Regina Elisabetta, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: le ultime. Sua Maestà era risultata positiva al Covid nei giorni scorsi

La contagiosità della variante Omicron non ha risparmiato nemmeno Elisabetta II, costretta ora ad annullare alcuni appuntamenti istituzionali importanti.

Nessuno è purtroppo immune al contagio con il coronavirus. Nel corso di questi due anni moltissimi esponenti politici e pubblici hanno contratto almeno una volta il Covid. La variante omicron, assai più contagiosa, ne ha risparmiati davvero in pochi, arrivando persino a Buckingham Palace. Il principe Carlo era stato uno dei primi ad ammalarsi, proprio nella prima fase della pandemia. La Regina Elisabetta era riuscita fin qui ad evitare ogni tipo di rischio, venendo ovviamente sottoposta anche alle dosi del vaccino. Purtroppo negli ultimi giorni, però, anche lei è dovuta “capitolare” come confermato da fonti reali ufficiali. Da Palazzo hanno diramato un ulteriore aggiornamento martedì mattina, aggiungendo che Sua Maestà è positiva e ancora sintomatica.

La nota recita: “La Regina sta ancora sperimentando lievi sintomi simili al raffreddore, ha deciso di non intraprendere i suoi impegni virtuali programmati oggi, ma continuerà con compiti leggeri”. Tra le attività a cui non potrà prendere parte c’è la gestione delle “red box” ovvero delle scatole di documenti inviate quotidianamente dal governo britannico, che lei deve visionare e in taluni frangenti firmare.

La Regina Elisabetta è ancora sintomatica al Covid: le sue condizioni

Da Buckingham Palace fanno inoltre sapere che: “L’organizzazione dei prossimi impegni verrà valutata a tempo debito”, con l’evolversi della situazione.

Due giorni fa da Palazzo confermavano le voci uscite su alcuni tabloid, con Elisabetta positiva al Covid.

“Sua Maestà sta vivendo lievi sintomi simili al raffreddore, ma prevede di continuare i compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana. Continuerà a ricevere cure mediche e seguirà tutte le linee guida appropriate“.

La volontà della sovrana di continuare a lavorare si è manifestata poche ore dopo quando ha firmato una dichiarazione di congratulazioni alle squadre di curling femminile e maschile che hanno vinto rispettivamente una medaglia d’oro e una d’argento alle Olimpiadi di Pechino. D’altronde non è una novità come la regina sia davvero una lavoratrice instancabile, sempre pronta ad adempiere al suo dovere, anche a 95 anni. La speranza di tutti i sudditi è di vederla al più presto di nuovo in forma.