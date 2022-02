L’ultimo omaggio è davvero sensazionale. La Regina Elisabetta verrà festeggiata fino al 2 giugno. Il motivo.

In quel di Buckingham Palace proseguono i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Bollicine a gogò nelle flûte dei sudditi britannici che dal 6 febbraio scorso stappano bottiglie di champagne e spumante per festeggiare il giorno in cui Elisabetta II è ascesa al trono settant’anni fa. The show must go on e continuerà fino al 2 giugno, ovvero a sette decadi dall’incoronazione. Quale bottiglia per festeggiare? Non ci sono dubbi perché nella ricca collezione di souvenir del Royal Collection Trust – l’ente che si occupa della gestione della Royal Collection -, è appena arrivato uno spumante “celebrativo”.

Lo spumante in questione si chiama Platinum Jubilee Special Edition English Sparkling Wine, ed è un millesimato blend di Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier, fatto con uve coltivate nei vigneti del Kent e del West Sussex che appartengono alla corona inglese.

Regina Elisabetta “da bere”: l’ultimo omaggio è davvero sensazionale

Si presenta dorato e dal profumo particolare, quasi d’eccezione, di agrumi ricchi e mielati, pesca bianca e sentori di spezie dolci. I sommelier lo abbinano all’aperitivo. In modo particolare il Royal Collection Trust nel presentare questo spumante, suggerisce un abbinamento a cheddar, granchi, scampi e infine il classico fish and chips.

Particolare è anche la confezione della bottiglia. A dare nell’occhio un ricamo dorato che richiama quello dell’abito della Regina Elisabetta nel giorno dell’incoronazione. A seguire il disegno della corona affiancato da foglie d’ulivo e spighe di grano per simboleggiare la pace e l’abbondanza. In abbinamento ci sono anche dei flûte.

Leggi anche:

Quanto costa una bottiglia? Il costo è di 39 sterline – circa 46 euro – per lo spumante e di 120 sterline – circa 140 euro- per i flûte. Entrambi si possono comprare on line o nei negozi di souvenir del Royal Collection Trust. Con un click tutto il mondo potrà degustare questo spumante che in Gran Bretagna è il più venduto.