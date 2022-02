Oggi è una cantante di successo e la più amata dal pubblico: la riconosci?

La bambina nella foto oggi è una delle cantanti più famose e apprezzate anche oltre i confini nazionali.

Nata a Roma il 25 gennaio 1982 da una famiglia calabrese di Reggio Calabria, la bambina nella foto nel 1983, a soli 19 mesi fa le sue prime apparizioni televisive, comparendo in uno spot della Pampers.

La musica scorre nelle sue vene sin da piccola e suo padre, ex chitarrista di un gruppo che ha partecipato anche al Festival di Castrocaro nel 1971 con il brano Barbara, intuendo le sue potenzialità la incoraggia a studiare musica e canto. All’età di 7 anni prende lezioni di pianoforte e a 11 di chitarra. In questo periodo comincia a scrivere e musicare pezzi propri e in seguito si iscrive alla SIAE.

Si diploma con il massimo dei voti al liceo classico nel 2001 e poi si iscrive al corso di laurea del DAMS della facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre, laureandosi nel 2004 anche qui col massimo dei voti.

Oggi è una cantante di successo e la più amata dal pubblico:

Dopo la laurea triennale prosegue gli studi sulla storia del cinema e della TV iscrivendosi a un corso di laurea magistrale presso la stessa facoltà dove si laurea con 110 e lode nel 2006, in regia televisiva e cinematografica, discutendo una tesi sul cinema postmoderno. Una vera studentessa modello che però insegue il suo sogno nel cassetto.

Durante il periodo universitario ha le prime esperienze come sceneggiatrice e come regista scrivendo alcuni cortometraggi e occupandosi del canale televisivo Nessuno TV come cantante, scegliendo come nome d’arte il nome che avrebbe voluto darle sua madre alla nascita. Dal 2008 è legata sentimentalmente al musicista Gabriele Greco e dieci anni dopo il loro primo incontro, nel 20 luglio 2018 convolano a nozze a Roma nella basilica di San Lorenzo in Lucina.

Nell’autunno 2008 partecipa alla seconda edizione del talent show X Factor, nella categoria Over 25 capitanata da Morgan. Il 10 aprile 2009 pubblica il brano Briciole, il suo primo singolo, che conquista la seconda posizione della Top Singoli ed entra anche nella top 100 della classifica europea di Billboard. Nel 2022 prende parte al Festival di Sanremo con il brano Ti amo non lo so dire, classificandosi quindicesima. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Noemi.