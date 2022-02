Netflix, che mazzata per gli utenti: tagli a un attesissimo programma!

Nuova mazzata per tutti gli utenti di Netflix, che non potranno godere a pieno l’attesissimo programma: cos’è successo sulla piattaforma.

Tutti gli utenti di Netflix dovranno dire addio ad un programma atteso da diversi mesi. Infatti la piattaforma di streaming video ha deciso di tagliare il format dopo che ha deluso le aspettative: cos’è successo.

Da diversi mesi gli abbonati di Netflix aspettano con ansia l’esordio di Alessandro Cattelan. Infatti il presentatore sui social ricorda costantemente l’arrivo della sya byiva trasmissione ‘Una Semplice Domanda‘. Ma alcuni rumors potrebbero rivelare dei retroscena poco felici per lui. Da quando ha lasciato Sky il suo pubblico era pronto a seguirlo ovunque eppure il programma in Rai, ‘Da Grande’, non ha soddisfatto in termini di share.

Adesso per Cattelan c’è una sfida enorme sempre sulle reti Rai, ossia condurre l’Eurovision Song Contest di Torino, in compagnia di Laura Pausini e Mika. In attesa dell’appuntamento musicale, però, su Netflix arriverà ‘Una Semplice Domanda‘. Secondo l’esperto televisivo Davide Maggio, però, non ci sarebbe grande entusiasmo. Per questo motivo il colosso dello streaming video avrebbe ridotto addirittura le puntate. Andiamo a vedere tutti i dettagli del clamoroso retroscena.

Netflix pronta a tagliare il nuovo programma di Cattelan? Clamoroso retroscena

Il debutto di Alessandro Cattelan su Netflix, quindi, dovrebbe essere tagliato. Infatti l’esordio è previsto per il prossimo 18 marzo 2022, dopo uno slittamento perché inizialmente era previsto per la fine del 2021. Ma questo spostamento è solo uno dei tanti dettagli che fanno trasparire del malcontento da parte della piattaforma di streaming video. Per questo motivo ci sarebbe stato anche un taglio alle puntate che sono state ridotte da 8 a 6.

Tutto questo perché lo stesso Alessandro Cattelan non avrebbe rispettato le aspettative. Nonostante ciò gli ospiti di ‘Una sola domanda‘ sono di tutto rispetto. Nel corso delle puntate verranno intervistati personaggi del calibro di Roberto Baggio, Paolo Sorrentino, Gianluca Vialli, Geppi Cucciari e Elio. I fan più fedeli quindi aspettano con ansia il programma, con un parere favorevole del pubblico che potrebbe far cambiare idea ai vertici di Netflix.