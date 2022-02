Meteo, piogge e grandine nelle prossime ore: fronte freddo sull’Italia

Il meteo sulla penisola sarà caratterizzato ancora da diverse piogge e grandinate. Si rinnova il fronte freddo presente sul Paese.

Continua la fase perturbata sulla penisola italiana, con il meteo che continuerà ad essere guastato da piogge e grandinate su diverse regioni. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e come Eunice potrebbe rovinare anche questo martedì.

Sull’Italia è ancora in atto la tempesta Eunice. Questo vorrà dire che in diverse zone del paese, il meteo continuerà ad essere caratterizzato da piogge e grandinate. Ma non solo, in questi giorni abbiamo potuto notare anche un lieve calo delle temperature, con la stabilità che oramai ha lasciato il Paese. Dopo cinque weekend con l’anticiclone che l’ha fatta da padrone, tornano sulla penisola le precipitazioni.

Proprio Eunice sta facendo soffiare dei venti fortissimi sull’Italia. Infatti le correnti in queste ore potrebbero raggiungere anche i 100 km/h sull’arco alpino centro-occidentale, specialmente su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Inoltre dei forti venti soffieranno anche sulla Val Padana investendo città come Torino, Milano, Varese e Como. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore sull’Italia.

Meteo, ancora piogge sull’Italia: Eunice continua la sua corsa

Nel corso di questo martedì 22 febbraio avremo ancora diverse precipitazioni sull’Italia, a causa della tempesta Eunice. Infatti le piogge si stanno trasferendo dalle regioni settentrionali a quelle meridionali, con le temperature che andranno ad abbassarsi di qualche grado anche qui, specialmente nelle ore serali. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre principali settori della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo delle residue nevicate sulle Alpi di confine oltre i 600m. Nel corso della giornata avremo un graduale miglioramento su tutte le regioni del settore. Le temperature risulteranno stabili o in leggero aumento, con massime che potranno oscillare addirittura dai 15 ai 20 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo qualche addensamento residuo sull’Abruzzo. Anche qui però dopo un inizio di giornata nuvoloso avremo schiarite con cieli soleggiati ovunque. Le temperature anche qui non subiranno grosse variazioni, con valori massimi che andranno dai 10 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo piogge e acquazzoni intermittenti nella prima parte di giornata. Altrove poi avremo miglioramenti ovunque, con ampie schiarite sul paese. Le temperature risulteranno in leggero calo qui, con massime dai 9 ai 14 gradi.