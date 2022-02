“Me ne sono dimenticata”: Barbara D’Urso lo rivela a tutti, che gaffe – FOTO

“Me ne sono dimenticata”: Barbara D’Urso lo rivela a tutti, che gaffe. La nota presentatrice l’ha combinata proprio grossa

La D’Urso è impegnata nella preparazione della nuova stagione de ‘La pupa e il secchione’ che andrà in onda in prima serata su Italia 1 dal prossimo 15 marzo.

Manca sempre meno al via della nuova stagione de La pupa e il secchione su Italia 1. Da martedì 15 marzo Barbara D’Urso sarà la padrona di casa e si occuperà della conduzione del fortunato format di Mediaset. Proprio in questi giorni, la nota presentatrice sta condividendo sui social alcuni provini dei futuri protagonisti dello show. Gli aspiranti secchioni e le aspiranti pupe sono davvero moltissimi e alcuni regalano dei momenti davvero esilaranti. L’ex madrina del Grande Fratello ha però commesso una bella gaffe in queste ore, sottolineata da tutti i suoi seguaci su Instagram e Twitter. Aveva infatti annunciato ieri che avrebbe pubblicato un altro video degli attesissimi provini, salvo poi dimenticarselo.

Accortasi dell’errore, la D’Urso si è scusata pubblicamente con tutti questa mattina attraverso un tweet.

“Ieri mi sono dimenticata di pubblicare il nuovo video dei provini…”.

Barbara D’Urso è pronta per La pupa e il secchione: clamorosa gaffe – FOTO

22022022… Non è pazzesca la data di oggi? #22febbraio … Ah, vi prometto che più tardi condivido i nuovi provìni de #LaPupaEilSecchioneShow… Ieri me ne sono dimenticata 😂😂😂 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) February 22, 2022

L’attesa per l’arrivo de La pupa e il secchione è sempre alta e i telespettatori non vedono l’ora di seguire il format rinnovato. Anche per Barbara D’Urso si tratta di un appuntamento importante (a partire da martedì 15 marzo), visto che sarà l’occasione di tornare in prima serata. Dopo la cancellazione di Live – Non è la D’Urso e la riduzione dello spazio di Pomeriggio Cinque (circa un’ora in meno in fascia quotidiana), il rilancio della conduttrice partenopea passa dallo show di Italia 1.

La gaffe sui provini le ha attirato qualche critica divertente da parte dei suoi followers. Lei ha colto l’occasione per rilanciare: “Ah, vi prometto che più tardi condivido i nuovi provini de La pupa e il secchione….”. La speranza è che almeno questa volta mantenga la parola e non si dimentichi di farlo. D’altronde, come spesso accade, le selezioni regalano momenti esilaranti, in grado spesso di superare addirittura l’appeal dello stesso programma.