Manuel Bortuzzo, problemi a causa del Covid: le condizioni di salute dell’ex gieffino

Manuel Bortuzzo ha dovuto rinunciare all’ultima puntata del GF Vip a causa di alcuni problemi con il Covid: come sta l’amato gieffino.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, il pubblico ha potuto notare l’assenza di Manuel Bortuzzo. L’ex nuotatore ed amato volto della casa, infatti, è stato fermato dal Covid-19, andiamo a vedere le sue condizioni.

Nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ha comunicato la sua positività al Covid-19 a tutti i suoi followers. Proprio per questo motivo nella serata di ieri non ha potuto presenziare all’interno dello studio di Canale 5. Una comunicazione che ha subito allarmato i suoi fan che sui social si sono chiesti come mai non abbia presenziato al fianco di Alfonso Signorini. Sono tantissimi i messaggi che gli sono arrivati anche perché l’ex nuotatore è sempre in prima fila.

La risposta alle tantissime domande sui social è arrivata dallo stesso gieffino che ci ha tenuto a tranquillizzare i propri fan. Così Manuel ha rivelato a tutti che la mattina di lunedì è risultato positivo al tampone molecolare. Nel suo messaggio ai followers, Bortuzzo senza troppi giri di parole ha dovuto rivelare: “Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo“. Andiamo quindi a vedere la reazione dei suoi sostenitori sui social.

Manuel Bortuzzo assente al GF Vip: è positivo al Covid-19

Quindi Manuel Bortuzzo, a causa della positività al Covid-19, potrebbe mancare dalle puntate non solo per il periodo necessario a negativizzarsi, ma forse anche per rimettersi del tutto. Lui potrebbe aver bisogno di più tempo rispetto ad altre persone. Nonostante ciò l’ex gieffino è comunque felice di essere risultato positivo ora e non durante le battute finali della trasmissione. Il tutto quindi per poter assistere alla finale che con molte probabilità si giocherà la sua amata Lulù Selassié.

L’isolamento quindi lo farà stare ancora più lontano dalla sua amata Lulù, che certamente resterà nella casa fino al prossimo 14 marzo data della finale del reality show. Quindi per l’ex nuotatore è stato meglio prendere il Covid oggi piuttosto che quando uscirà. Per un bel po’ i telespettatori non potranno vedere il giovane triestino all’interno dello studio di Canale 5. Nei prossimi giorni, con molte probabilità, sarà lo stesso Bortuzzo ad aggiornare i followers sulle sue condizioni di salute.