Inchiesta Open, Renzi alla prova in Senato: maggioranza divisa

Alle 18 di oggi, martedì 22 febbraio, Palazzo Madama sarà chiamato a decidere sul conflitto di attribuzione contro i pm dell’inchiesta Open per l’utilizzo di alcune chat Whatsapp e intercettazioni telefoniche sequestrate ad altri indagati, in cui però compaiono conversazioni con Matteo Renzi. Il voto potrebbe dividere la maggioranza, dal momento che il Partito democratico, che in giunta si era astenuto, potrebbe ora votare a favore. I 5 Stelle invece, sarebbero orientati a votare contro.

Il 9 febbraio i pubblici ministeri toscani hanno chiesto il processo a carico dell’ex premier e di altri 10 indagati tra cui i deputati Luca Lotti e Maria Elena Boschi, l’ex presidente di Open Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. I reati contestati, a vario titolo, sono finanziamento illecito ai partiti, corruzione, riciclaggio e traffico di influenze.

All’interno dell’indagine sulla Fondazione Open sono contenuti migliaia di documenti ottenuti dalla Procura tramite perquisizioni e sequestro a carico di alcuni indagati. Tra loro però, non figura Matteo Renzi, che non ha subito perquisizioni. Per legge, essendo il leader di Italia Viva un parlamentare, i pm avrebbero dovuto chiedere l’autorizzazione alla Camera di competenza. Il nome di Renzi, come detto, è venuto fuori dai messaggi Whatsapp sui cellulari sequestrati a terze persone.

Perché il Senato potrebbe votare contro alcune sentenze della Cassazione

Il 7 ottobre l’ex premier ha chiesto alla presidente del Senato Elisabetta Casellati di tutelare le proprie “prerogative costituzionali” ed ha denunciato i magistrati toscani alla Procura della Repubblica di Genova. Secondo Renzi, i pm avrebbero dovuto chiedere l’autorizzazione preventiva al Senato anche per sequestrare i messaggi sul telefono di altre persone che hanno avuto scambi con lui.

Ed è di questo che si discuterà oggi in Senato attraverso il voto. In realtà però, secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione, sequestrare uno scambio di messaggi su Whatsapp non è la stessa cosa che sequestrare la corrispondenza.

La tesi di Renzi è stata sposata da Fiammetta Modena, senatrice berlusconiana e relatrice del caso: “Negli ultimi anni il concetto di corrispondenza ha subito un’evoluzione tecnologica, atteso che a quella tradizionale in formato cartaceo si sono aggiunte forme di corrispondenza in formato elettronico, ad esempio mail, sms, messaggi whatsapp eccetera”, sostiene la senatrice.