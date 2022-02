Google, addio ad un’utilissima funzione: gli utenti sono increduli

Continuano gli aggiornamenti per Google, che in queste settimane sta rivoluzionando i suoi servizi: cosa sta succedendo al colosso web.

Non si fermano gli aggiornamenti nemmeno per Google. Il motore di ricerca più famoso al mondo sta modificando gran parte dei suoi servizi. Andiamo quindi a vedere le ultime novità presenti per tutti gli utenti che sfruttano gli strumenti della grande G.

Sono sempre tante le novità su Google, specialmente in questo 2022 dove il colosso del web sta facendo piazza pulita tra servizi inefficienti e modifiche richieste dagli utenti. Nelle ultime ore però, la grande G ha stupito tutti visto che ha comunicato delle novità per il servizio Messaggi. A rendere increduli gli utenti è la rimozione di una funzione aggiunta da pochissimo da parte del motore di ricerca.

Infatti da poco Google da poco ha introdotto una novità per la propria applicazione Messaggi con il servizi Google Foto. Ma proprio questa funzione nelle ultime ore sarebbe scomparsa improvvisamente, spiazzando tutti gli utenti che la stavano scoprendo. Stiamo quindi parlando dello strumento che permetteva di inviare foto in chat Messaggi tramite Google Foto. Quindi i file multimediali venivano inviati tramite link di condivisione per preservare la qualità delle foto stesse. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Google, tolta una funzione ai Messaggi: era stata introdotta da poco

Google così avrebbe tolto da ‘Messaggi‘ la funzione che permette di inviare foto tramite il link. Lo strumento era graditissimo dagli utenti, visto che permetteva l’invio di file multimediali senza perdere qualità. Nelle scorse settimane il tool era stato introdotto dagli sviluppatori eppure nelle ultime ore sembrerebbe sparito il tasto che permetteva tutto ciò.

Al momento il colosso del web non ha ancora specificato il motivo dietro la rimozione della funzione. Infatti ad oggi la sua pagina di supporto descrive soltanto come inviare video. Secondo le prime indiscrezioni Google si sarebbe accorto dell’esiguo utilizzo dello strumento nei primi giorni di lancio e quindi avrebbe optato per la rimozione. Inoltre al momento l’integrazione di Foto in Messaggi non è ancora disponibile per tutti, ma soltanto per alcuni tra coloro che hanno aderito al programma di beta testing dell’applicazione.