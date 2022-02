GF Vip 6, caos nella notte: “Fatemi uscire”. Cos’è successo – VIDEO

La puntata di ieri del GF Vip 6 si è portata gli strascichi anche durante la notte con uno dei concorrenti che ha dato di matto per uscire dalla casa

Quella di lunedì 21 febbraio è stata tutto fuorché una puntata poco movimentata: discussioni accese ed uscite di scena teatrali. Anche ieri Alfonso Signorini col GF Vip 6 ha regalato spettacolo ai telespettatori.

Nella puntata di ieri, Katia Ricciarelli è finita in nomination insieme a Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Tuttavia, gli animi si sono particolarmente accesi con Miriana Trevisan a tal punto da far avanzare una proposta alla tenore ad Alfonso Signorini. In diretta, infatti, ieri sera, la Ricciarelli ha voluto parlare col padrone di casa: “Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più”.

E poi ha continuato con un messaggio che sapeva di addio: “Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più“. La Ricciarelli ha poi aggiunto: “Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui”.

Katia Ricciarelli sbotta nella notte al GF Vip 6: “Sono stata fin troppo”

Nel dopo puntata, Katia Ricciarelli si è seduta con Davide Silvestri e si è continuata a sfogare: “No figuriamoci, non voglio più stare qui. Sono stata fin troppo, ma adesso non ci sto bene. Ok che manca poco, ma sono pur sempre tre settimane ancora da sopportare. Quindi voglio andarmene, spero che il pubblico mi ascolti”.

La tenore ha mostrato la sua insofferenza già un po’ ed il culmine è arrivato proprio durante la puntata di ieri sera in cui non è riuscita a tollerare le infinite e solite discussioni.