“Flirt con un’altra persona”, Ilary Blasi e Francesco Totti si dicono addio: indiscrezione bomba

L’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è nell’aria già da un po’, adesso impazzano i gossip su terze persone che si sono introdotte nella relazione

Gli inguaribili romantici resteranno scottati dall’epilogo della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi: tra i due la profonda crisi si è trasformata in un addio. Di mezzo, però, non ci sono solo loro due.

Un matrimonio da favola trasmesso in diretta su Sky, erano 17 anni fa ed Ilary Blasi e Francesco Totti erano molto innamorati. Di mezzo ci sono stati ben tre figli, Cristian (6 novembre 2005), Chanel (13 maggio 2007) e Isabel (10 marzo 2016) tutti con fede giallorossa. Nonostante gli inguaribili romantici stentino a crederci, anche le storie migliori hanno una fine ed è esattamente quanto accaduto alla coppia di romani che si è detta addio.

L’aria di crisi si respirava da tempo ormai, ma sul loro addio sono emerse nuove indiscrezioni che fanno vacillare la credibilità del matrimonio tra la conduttrice e l’eterno capitano della Roma.

Ilary Blasi – Francesco Totti: altre due persone c’entrano col loro addio

Per il momento, la coppia non si è esposta sui social. Ilary Blasi, però, nelle ultime ore era in treno ed ha pubblicato un video con una linguaccia: una risposta tra le righe a quello che si dice in questi giorni? È soltanto una supposizione. A riportare cronologicamente i fatti accaduti ci pensa il Corriere della Sera: stando a quanto raccolto dal quotidiano, Ilary Blasi ha avuto un flirt con un collega immediatamente scoperto -o per meglio dire è stato probabilmente amichevolmente avvisato- da Francesco Totti che, per ripicca, ha iniziato a frequentare un’altra donna.

LEGGI ANCHE > > > “Arrestato in Honduras”. Ex protagonista di Sanremo sconvolge tutti: cos’è successo

NON PERDERTI > > > Silvia Toffanin, pioggia di critiche dopo l’esordio a Striscia la Notizia: il motivo

Se inizialmente si poteva effettivamente parlare di una ripicca, sembrerebbe che l’eterno capitano della Roma si sia innamorato di questa persona: non è soltanto una storiella casuale, i due si starebbero frequentando già da un po’ e Totti è molto preso.

Qualche giorno fa, Ilary Blasi ospite a Michelle Impossibile dichiarò che i giornali parlano sempre di crisi col marito quando non pubblicano foto insieme: verità o una toppa su una crepa che sembra essere per niente risanabile?