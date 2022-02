Flavio Insinna costretto ad arrendersi: notizia sconfortante per il conduttore Rai

Una notizia sconfortante per il conduttore e per i suoi telespettatori che devono arrendersi: cos’è successo a Flavio Insinna

Flavio Insinna ha avuto una particolare battuta d’arresto che ha stupito tutti i telespettatori che lo seguono assiduamente. Ieri sera, infatti, L’Eredità non è andata bene come ci si aspetta dal conduttore.

Flavio Insinna è alla conduzione de L’Eredità da anni ed è stato il suo secondo programma di punta, a seguito della magistrale conduzione di Affari Tuoi. Il conduttore ha preso una pesante eredità da Fabrizio Frizzi e Carlo Conti per il timone della trasmissione cult di Rai Uno del preserale. Tuttavia, la puntata di ieri, lunedì 21 febbraio, non è andata come sperato: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.438.000 spettatori, mentre la trasmissione si è ripresa con L’Eredità che ha raccolto 4.838.000 spettatori pari al 23.5% di share.

Su Canale 5, invece, il diretto competitor Avanti Un Altro ha raccolto 3.913.000 spettatori pari al 19.5% di share. Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno tirato un sospiro di sollievo con gli ottimi risultati riscossi durante la serata di ieri.

Tutti gli ascolti TV di lunedì 21 febbraio

ULTIMA PUNTATA di “Màkari – Seconda stagione” STASERA #21febbraio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay #Màkari2 pic.twitter.com/o29IBxLtKM — Rai1 (@RaiUno) February 21, 2022

L’ultima puntata di Makari 2, con Claudio Gioè che ieri sera è stato anche ospite a I Soliti Ignoti, ha riscosso un successo record: 5.285.000 spettatori pari al 24.4%. La serata di lunedì 21 febbraio è stata vinta a mani basse da Rai Uno, con a seguire Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.551.000 spettatori pari al 22.9% di share. I telespettatori hanno assistito al litigio tra Manila e Katia e quello tra Soleil e Davide, oltre ad Alex Belli che ha lasciato la Casa. Per la puntata di giovedì, ora, ci sono in nomination Davide, Nathaly e Katia Ricciarelli.

Per quel che riguarda i canali Rai, invece, su Rai Due, Delitti in Paradiso ha interessato 734.000 spettatori pari al 3.4% di share; Rai Tre ha raccolto Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.176.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete 4, i ad uno share del 5.1% (presentazione di 13 minuti: 962.000 – 3.8%). Su Rete4, Quarta Repubblica ha totalizzato 1.016.000 spettatori con il 5.6% di share e Italia 1 ha raccolto Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 911.000 spettatori con il 4.2% di share.