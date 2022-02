Domenica In, amatissimo volto è scomparso dalla scena: cos’è successo

A Domenica In Mara Venier aveva scelto al suo fianco un amatissimo volto: dopo mesi di collaborazione, che fine ha fatto?

Parliamo dell’ex velino Pierpaolo Pretelli che da un paio di settimane ha fatto perdere le sue tracce a Domenica In. Il fidanzato di Giulia Salemi alcune settimane fa ha contratto il Covid-19 ma una volta negativizzatosi, non è più tornato da zia Mara.

Pierpaolo Pretelli era diventato un volto indispensabile per il pubblico di Domenica In che da circa due settimane ha subito notato la sua assenza: che fine ha fatto l’ex gieffino? Ma soprattutto c’è chi si chiede quando e se farà ritorno in trasmissione. Al momento però né Pierpaolo né i produttori di Domenica In hanno proferito parola.

Intanto, in attesa che si sappia qualcosa di certo, Tv Blog ha cercato di dare delle risposte ai fans dell’ex velino: “La sensazione è che non si tratti di un addio definitivo, ma che le sue ospitate possano essersi irrimediabilmente diradate”. Insomma, Pierpaolo potrebbe tornare una tantum al fianco di zia Mara.

Sono ormai trascorsi 15 giorni dall’ultima apparizione di Pierpaolo Pretelli a Domenica In. L’ultima volta che il 31enne è apparso in video è stato lo scorso 6 febbraio: da quel giorno il vuoto totale. In realtà ancora non è chiaro come mai Mara Venier lo avesse scelto al suo fianco.

L’ex gieffino ha sempre fatto presente la sua volontà di diventare uno showman come Fiorello. Difatti intervistato da Vanity Fair ha dichiarato che il comico è il suo idolo: “Se devo sognare in grande, vorrei tanto fare il suo percorso“. Infine Pierpaolo ha raccontato anche di essere riuscito ad incontrare il suo idolo.