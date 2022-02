Oggi protagonista della fiction Lea – Un nuovo giorno e ieri Miss Italia 1995. Una carriLea – Un nuovo giornoera costellata di successi quella di Anna Valle, ma cosa faceva prima di diventare una bravissima attrice?

Anna Valle è forse il volto più familiare per gli italiani, questo grazie alla sua partecipazione a numerosissime fiction e film di successo.

Oggi il suo nome è legato alla serie tv Lea – Un nuovo giorno, vera rivelazione del 2022. Tutti la conoscono per quello che è oggi, ma in pochi ricordano cosa faceva prima di esordire sul piccolo schermo. Per scoprirlo bisogna fare un tuffo nel suo passato e ripercorrere alcune tappe della sua vita che hanno preceduto la partecipazione a Miss Italia 1995, concorso di bellezza che la vide trionfare.

Nata a Roma il 19 giugno 1975, fino a tredici anni la Valle vive a Ladispoli. Dopo la separazione dei suoi, insieme alla madre e a sua sorella si trasferisce in Sicilia, a Lentini, paese d’origine della madre, stabilendovi la propria residenza. Studia al Liceo Classico Gorgia di Lentini e in terra sicula ha la sua prima esperienza teatrale recitando al Teatro greco di Siracusa.

All’età di diciannove anni, terminati gli studi liceali, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. Interrompe gli studi nel 1995 quando viene eletta Miss Italia, partecipando al concorso di bellezza con il titolo di Miss Sicilia.

Cosa faceva Anna Valle prima di diventare una famosa attrice? In pochi lo sanno

Prima di partecipare al concorso di bellezza, la giovanissima Anna Valle, lavorava nel negozio di abbigliamento intimo della madre e per sua stessa conferma, accettò di parteciparvi solo dopo la seconda volta che i promotori glielo chiesero. Dopo Miss Italia 1995 partecipa a Miss Universo 1996, ed è protagonista del videoclip della canzone Giovane amante mia di Gianni Morandi.

Tutto questo a lei però non bastava. Voleva di più. Il suo sogno nel cassetto è di fare l’attrice e così, dopo Miss Italia e Miss Universo il suo sogno si avvera grazie alla grande popolarità raggiunta. Interpreta alcuni fotoromanzi mentre studia recitazione al Teatro blu di Roma. Viene scelta per un ruolo da protagonista nella fiction TV Commesse e così ha inizio la sua straordinaria carriera.