Caso Open, ok del Senato al conflitto di attribuzione: “La Costituzione va rispettata da tutti”

Il Senato ha approvato con 167 voti favorevoli, 76 contrari e nessun astenuto la relazione della giunta delle immunità sul caso Open che vede coinvolto Matteo Renzi, indagato per finanziamento illecito. Solo il Movimento 5 Stelle e Leu hanno votato contro il conflitto di attribuzione sollevato alla Corte Costituzionale contro i magistrati di Firenze, che avrebbero inserito nel fascicolo dell’inchiesta chat Whatsapp e mail di quando Renzi era già senatore senza chiedere l’autorizzazione preventiva al Senato.

A dicembre la Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari aveva dato il via libera alla relazione sul conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, approvata con 14 voti favorevoli e 2 contrari.

Secondo i legali degli indagati, il pronunciamento della Corte potrebbe avere un impatto su tutta la vicenda giudiziaria sulla Fondazione Open. Un ente attraverso cui (secondo la magistratura) sarebbero transitati fondi irregolari per finanziare le attività di Matteo Renzi.

L’udienza preliminare del prossimo 4 aprile stabilirà se rinviare a giudizio gli 11 imputati, tra cui il leader di Italia Viva, i deputati Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l’imprenditore Marco Carrai, Alberto Bianchi e Patrizio Donnini.

Renzi al Senato: “Niente a che vedere con me. Si combatte una battaglia di civiltà giuridica”

“Chi dice che siamo in presenza del tentativo di un senatore di allontanarsi dal processo mente sapendo di mentire. Questo non ha niente a che vedere con la posizione dell’imputato, non cambia niente nel processo che mi riguarda. Siamo qua perché su questo tema si combatte una battaglia di civiltà giuridica e di dignità della politica. Qua parliamo di Costituzione”, ha affermato Matteo Renzi intervenendo al Senato. “Le carte sono illegittimamente acquisite, lo dice la Corte di Cassazione”.

Marcucci (Pd): “Tutti devono rispettare la Costituzione”

Anche il Pd ha votato a favore del conflitto di attribuzione. “Un intervento molto misurato oggi di Matteo Renzi al Senato. Il leader di IV non ha parlato a nome di una parte o dell’altra, ma a nome di tutti coloro che hanno a cuore la dignità della politica. L’Aula oggi ha detto che tutti devono rispettare la Costituzione: i parlamentari certo, ma anche i magistrati”. Così il senatore del Pd Andrea Marcucci dopo il voto.

Pellegrini (Lega): “Tutelare la libertà della magistratura, ma anche della politica”

“Per esercitare degnamente la funzione legislativa va rispettata la Costituzione. Lo dobbiamo fare noi in primo luogo, ma anche tutti i poteri dello Stato. Va tutelata la libertà della magistratura ma anche la libertà della politica. Ci sono equilibri che vanno mantenuti”. Sono le parole di Emanuele Pellegrini della Lega nelle dichiarazioni di voto in Aula al Senato.