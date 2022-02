Cagliari-Napoli, scontri dopo la partita: la polizia carica gli ultras

Atmosfera tesa a Cagliari, sia prima che dopo la partita contro il Napoli. Il match, terminato 1 a 1, è stato annunciato dal corteo che gli ultras del Napoli hanno inscenato nel tragitto dalla stazione allo stadio, scortati dalla polizia affinché dalle parole e dai cori offensivi contro la città di Cagliari non si passasse a qualcosa di peggio. Nel post-partita si sono poi verificati alcuni scontri, con la polizia che ha caricato per tenere separati gli ultras delle rispettive fazioni. Il bilancio, per ora, è un di 1 arresto e 3 denunce.