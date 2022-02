Bonus luce, gas e acqua 2022: tutte le novità per gli italiani. Aiuti per chi si trova in difficoltà con gli aumenti, come funzionano?

Il caro bollette è un tema caldissimo delle ultime settimane e pesa come un macigno sui conti degli italiani, sia le famiglie che gli imprenditori piccoli o grandi che siano. per questo, il governo Draghi ha lavorato per confermare il Bonus luce, gas e acqua 2022.

La mossa più importante è collegata alla riconferma del Bonus sociale per disagio economico. Come negli anni passati, sarà sotto forma di sconto sulla bolletta della fornitura elettrica o domestica di gas naturale per le famiglie in disagio economico. Ma potrà richiederlo soltanto chi possa dimostrare un reale stato di bisogno determinato da paletti precisi.

Il richiedente deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro. O in alternativa appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro. O ancora appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Bonus luce, gas e acqua 2022: come funziona e come richiederlo

Per beneficiare del bonus la fornitura di elettricità, gas e acqua in questione deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE richiedente. Inoltre deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e in corso (ma sono considerate attive anche le forniture temporaneamente sospese per morosità).

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 non c’è bisogno di presentare la richiesta per ottenere il Bonus sociale per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente

presentare ogni anno tramite Comune, CAF o il sito INPS, la Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per richiedere l’ISEE. Automaticamente il bonus sarà accreditato a chi rientra nei requisiti.

La buona notizia è che il Bonus per disagio economico è cumulabile con quello per disagio fisico. Quindi se il nel nucleo familiare vive un soggetto in gravi condizioni di salute che ha i requisiti per il Bonus sociale per disagio fisico, la famiglia può richiedere in più questa agevolazione.