“Arrestato in Honduras”. Ex protagonista di Sanremo sconvolge tutti: cos’è successo

Un ex protagonista di Sanremo ha sconvolto tutti dicendo di essere stato arrestato in Honduras.

Era bellissimo cantava a Sanremo 2004, la sua prima volta sul palco dell’Ariston.

Francesco Facchinetti da allora ha vissuto un periodo d’oro da cantante a cui ha fatto seguito la carriera da conduttore iniziata nel 2007, quando presenta il Venice Music Awards in coppia con Gaia De Laurentiis in prima serata su Rai 2. Nell’autunno dello stesso anno è l’inviato in Honduras del reality L’isola dei famosi di cui era già stato concorrente nell’edizione del 2004, e risale ad allora la disavventura di cui ha parlato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram.

Francesco Facchinetti, che ha dovuto saltare l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato perché positivo al Covid, è attualmente in isolamento domiciliare ed è da casa sua che ieri ha pubblicato diverse storie in cui ha svelato di essere stato arrestato in Honduras.

“Il cibo che sto mangiando oggi sembra anche peggio di quello che mi davano in galera quando mi hanno arrestato in Honduras. Sì, in carcere si mangiava decisamente meglio. Perché sì, mi hanno arrestato quando facevo L’Isola dei Famosi”.

“Arrestato in Honduras”. Francesco Facchinetti spiazza tutti: cos’è successo

Il conduttore figlio d’arte ha raccontato che la Polizia honduregna l’aveva scambiato per un killer appartenente ad una nota gang del posto. Un clamoroso misunderstanding che ha portato all’arrestato di Francesco, portato in galera e uscito uscito soltanto quando la produzione de L’Isola dei Famosi ha dimostrato che c’era stato un qui pro quo.

“Mi avete chiesto in tanti perché mi hanno arrestato in Honduras. Intanto vi dico che è tutto verissimo. Stiamo parlando del 2006 e all’epoca l’Honduras era un paese molto violento, non so oggi come sia, ma quando ci sono stato io era quella la situazione. Noi eravamo in una cittadina dove tu non potevi girare da solo perché era pericolosissimo. C’erano due gang la 18 e i Mucha M, che andavano in giro con le armi a rapinate, sparare e far fuori la gente.

I 18 come segno di riconoscimento avevano un grosso 18 tatuato sul petto, io ho un 8 davvero grosso sul petto e mentre camminavo sulla spiaggia la Polizia mi ha visto il tatuaggio e hanno pensato fossi un killer di questa banda 18. Così mi hanno preso e mi hanno portato in commissariato. Poi dopo un po’ quelli de L’Isola dei Famosi sono dovuti venire a prendermi e hanno spiegato ai poliziotti che non ero un pericoloso criminale dell’Honduras, ma che ero l’inviato della trasmissione. Però è andata a finire bene e mi hanno liberato”.