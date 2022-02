Anticipazioni Uomini e Donne, lite furiosa tra Gemma e Nadia: malore in studio

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà particolarmente avvincente con due momenti clou su un trono e l’altro: tutte le anticipazioni

Oggi a Uomini e Donne il Trono Over ed il Trono Classico riserveranno particolari scenari: le anticipazioni parlano di una lite furiosa tra Gemma Galgani e Nadia Marsala. Inoltre, un altro volto del dating show accuserà un malore.

Gemma Galgani e Nadia Marsala non si sono mai piaciute e non l’hanno mai nascosto. Oggi, a Uomini e Donne, le due avranno un acceso confronto in studio: al centro della discussione c’è il cavaliere Massimiliano con cui Nadia si sta frequentando e con il quale si trova anche bene. Tutto è nato da una precedente intervista di Gemma rilasciata al Magazine del dating show in cui parlava dei due.

Gemma Galgani difenderà a spada tratta le sue idee sulle sue compagne di parterre, rivendicherà la sua sincerità ed attaccherà Nadia di non aver preso le sue difese quando Tina Cipollari si è scagliata, come al solito, contro la dama. Facendo un discorso più generale, poi, Gemma parlerà di mancata solidarietà femminile tra le donne del dating show.

Spazio anche per Armando Incarnato che, reduce dalla lite con Diego Tavani e Biagio Di Maro, è pronto ad accogliere una nuova dama sceso per corteggiarlo. Nel frattempo, proprio Biagio ha chiuso definitivamente la sua frequentazione con Giuliana.

Anticipazioni Uomini e Donne, paura in studio: Federica ha un malore

Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo Ranieri sta vivendo un momento molto particolare con il tronista. Prima la sceneggiata con Denise, poi ha lasciato lo studio ed infine è tornata concedendo un ballo all’ex di Sophie Codegoni: la situazione si è fatta più movimentata di quanto si aspettasse. Oggi, martedì 22 febbraio, l’Aversano non sarà in studio perché ha accusato un malore nel dietro le quinte. In particolare, sarà stesso Maria De Filippi a spiegare che all’ingresso le è stata rivelata la temperatura che è risultata essere maggiore a quelle imposte delle regole anti-Covid, pertanto è stata rispedita a casa.

Mentre Matteo Ranieri è rimasto in studio senza neppure la sua unica corteggiatrice, Luca Salatino avrà delle esterne e delle nuove corteggiatrici al dating show.