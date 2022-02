Anticipazioni Beautiful, addio a Brooke: colpo di scena a Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere di un colpo di scena a Los Angeles in cui è coinvolta Brooke: la notte con Deacon le costerà caro

Nelle scorse puntate di Beautiful, Brooke e Deacon si sono scambiati un bacio passionale la notte di Capodanno quando Ridge non era in città. Ad assistere all’evento c’è stato solo Douglas che, man mano, ha rivelato la verità: la nonna si stava baciando con ‘Babbo Natale’, perché il padre di Hope quella sera indossava un cappellino natalizio.

Che la notizia arrivasse anche a Ridge era questione soltanto di tempo e, infatti, il Forrester viene a saperlo. L’uomo, nel corso degli anni, ha perdonato molte cose a sua moglie ed adesso non ne può più, ancor più perché, nel corso di una feroce discussione, Brooke ha difeso Deacon. Nonostante per il Forrester è ormai finita, Brooke non si dà pace per la storia d’amore che è tramontata dopo tanti anni e tante vicissitudini affrontate insieme.

Anticipazioni Beautiful, Ridge torna da Taylor

Nonostante quello tra Brooke e Ridge ha tutto il sapore di non essere un addio definitivo, il Forrester si avvicina molto a Taylor. Col passare del tempo, tra di loro torna quel vecchio feeling che li porterà a scambiarsi anche un bacio passionale. Non è tutto, perché ad un certo punto Ridge dirà basta al suo passato e si toglierà la fede. Tuttavia, Brooke non si dà per vinta e cerca di riconquistarlo, mentre Deacon prova a starle timidamente vicino. A trarre vantaggio da tutta questa storia sono in due: Steffy e Sheila che festeggiano per la fine dei Bridge.

Sheila è stata l’artefice di tutto il piano, da quando ha scambiato le bevande la notte di Capodanno pertanto non può che ritenersi soddisfatta di quanto è accaduto. I telespettatori affezionati ai Bridge, però, non dovranno disperarsi: non è detto che tra i due possa esserci un ritorno e che gli autori non decidano di dargli un lieto fine, mettendo una pietra su tutta la situazione.

Per sapere come andrà a finire, Beautiful è in onda dal lunedì alla domenica, a seguito del TG5 delle 13 su Canale 5.