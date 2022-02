Amici 21, colpo di scena tra gli allievi: concorrente vuole abbandonare – VIDEO

Colpo di scena ad Amici 21. Dopo le classifiche, concorrente vuole abbandonare il talent show di Mediaset: cos’è successo.

Il daytime odierno ha riservato numerosissimi colpi di scena agli appassionati di Amici. La produzione ha chiesto a cantanti e ballerini di darsi dei voti a vicenda: le classifiche stilate hanno mandato in crisi qualcuno.

Secondo l’ordine delle classifiche stilate dagli stessi allievi, a rischiare l’accesso al serale di Amici 2022 sarebbero Aisha, Nunzio, Calma e Gio Montana. Ad accusare il colpo è stato soprattutto Calma. Il 23enne originario di Pesaro era già in crisi ma la classifica in questione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

“Me ne voglio andare!”, ha esclamato improvvisamente il giovane cantante al ballerino Michele il quale gli ha chiesto il motivo: “Non riesco a esprimermi. Non riesco a mettermi nella condizione di essere al meglio di me. Mi sento sempre un po’ in bilico tra il fare una cosa bene e tre male“.

Calma perde il controllo ad Amici 21: in lacrime comunica l’intenzione di lasciare il talent show

In casetta ad Amici 21, Calma ha perso il controllo. In lacrime il giovane cantante, originario di Pesaro, ha espresso la volontà di abbandonare il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Il 23enne parlando con Michele Esposito, allievo ballerino, ha detto: “Al netto di quelli che sono gli elementi qua dentro non riesco a sentire di essere in grado di emergere“.

Calma ha cercato poco alla volta di spiegare quello che sente dentro: “Stare qua a fare il ruolo marginale, a fare il ruolo di quello che bazzica sempre tra gli ultimi posti e non emerge mai, lo trovo più controproducente di non esserci”. Michele ha affermato di riuscire a comprendere il suo disagio e lo ha convinto a non mollare: “Per me tu hai molto talento e con la tua voce lo puoi mostrare in molti modi.

Il ballerino gli ha consigliato di credere di più in se stesso ma Calma ha così replicato: “Per credere in me stesso ho bisogno che per ogni piccola cosa che faccio mi venga riconosciuto che la faccio“. Il giovane cantate ha ammesso di avvertire il bisogno di sentirsi più apprezzato da chi lo ascolta e dagli spettatori del programma: “Dovrei fare qualcosa per invertire la rotta”.