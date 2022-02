“Aggredita davanti a mio figlio”, ex marito della gieffina arrestato – VIDEO

Una terribile storia che va avanti da anni, l’ex marito della nota gieffina è stato messo in manette soltanto dopo l’ennesima aggresione

La storia tra Guendalina Tavassi e Umberto d’Aponte è sulla bocca di tutti perché l’ex vippona del GF Vip ha scelto di condividere sui social ogni aggressione subita e mostrare la realtà dei fatti ai suoi follower.

Proprio quando si pensava che le acque si fossero calmate, Guendalina Tavassi è tornata sui social a rispondere ai suoi follower ed a tutti coloro che l’hanno accusata di aver fatto arrestare il padre dei suoi figli. L’ex gieffina ha raccontato la sua versione dei fatti, senza peli sulla lingua e senza paura, come finora ha fatto denunciando le percosse di Umberto d’Aponte.

“Mi ritrovo di nuovo qui a dovervi spiegare le cose, perché altre persone che non sanno nulla si mettono in mezzo e parlano di fatti che gli vengono raccontati da un’unica campana”, ha cominciato Guendalina, “non riesco mai a dire le cose, a parlare, ma sempre per cercare di tutelare i bambini che tanto sono sempre stati presenti in ogni situazione, anche durante l’ultima aggressione fatta da due persone, in una macchina, davanti al figlio Sasi che lo implorava di fermarsi”.

Guendalina Tavassi racconta dell’arresto dell’ex marito e della situazione difficile che sta vivendo

È difficile immaginare che una madre voglia che il padre dei suoi figli finisca in carcere, ma dopo continue percosse, denunce, un ordine restrittivo, Umberto d’Aponte è arrivato al limite e giustamente finito in manette. Quello che Guendalina vorrebbe è che il pubblico non l’additasse come madre che ha mandato in galera il padre dei suoi figli perché la situazione è diversa e solo lei e l’ex marito sanno la realtà dei fatti. Su Instagram, l’ex gieffina ha spiegato molto seccata: “Io vengo attaccata perché è finito in galera, quindi io denuncio e sono una me**a? La gente in galera ci va per cosa ha fatto, per le denunce, nessuno si è inventato niente. Se tu violi la legge, la legge ti punisce dopo tante cose. Questa persona aveva una restrizione che ha violato, dopo avermi rotto il naso, dopo gli inseguimenti, tutto avanti i bambini“.

Tutto ciò che chiede la Tavassi è di essere lasciata in pace: “Non potete capire cosa sto passando quindi vi chiedo per favore di non rompermi i cog***ni, di non mettervi in mezzo a questa storia perché io non ne voglio parlare e basta. C’è un processo, c’è la giustizia e per fortuna a volte la giustizia c’è. Vi chiedo la cortesia di mettervi una mano sul cuore e pensare a Guendalina come una persona umana, con dei figli, una mamma, che fa tutto da sola, che è sola in tutto e per tutto con tre figli”.