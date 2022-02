Addio ad una star di Youtube: è morto a soli 31 anni. Era diventato famosissimo grazie ai video condivisi sulla nota piattaforma

Viene considerato un pioniere della musica rap e grime britannica. Jamal Edwards era diventato un imprenditore di successo grazie alla sua popolarità.

Si è spento domenica una delle star più apprezzate di Youtube. Jamal Edwards era considerato in Gran Bretagna una star, un vero pioniere. Un esponente della nuova corrente rap e grime inglese, con un grandissimo appeal tra i teenager locali. La sua fama era accresciuta a dismisura quando nel 2006 creò la piattaforma musicale SBTV, in grado di lanciare nel Regno Unito artisti del calibro di Dave, Ed Sheeran e Jessie J.

Edwards è stato anche ambasciatore del Prince’s Trust, un ente di beneficenza guidato dal Principe di Galles, e nel 2014 ha ricevuto un MBE per i suoi servizi alla musica.

Per quanto riguarda le cause della sua scomparsa, i suoi amici più cari hanno dichiarato alla stampa britannica che si è trattato di un “improvviso attacco di cuore” nella casa che condivideva con sua madre. Il 31enne è scomparso domenica mattina, dopo il suo ultimo DJ set in un bar la sera prima. La sua casa si trova ad Acton, a ovest di Londra, dove era nato e cresciuto.

E’ morto Jamal Edwads: era famosissimo nel Regno Unito

Un amico di infanzia, di nome Dwayne, ha dichiarato al Mail: “I dettagli non sono ancora chiari, ma ci è stato detto che si è trattato di un infarto. Era andato a fare il DJ sabato sera ed è tornato a casa all’alba di domenica mattina. Sua madre lo ha trovato esanime nella sua camera da letto e ha chiamato un’ambulanza”.

Jerry, un altro amico, ha dichiarato alla stessa fonte: “Jamal è una leggenda in questa parte del West London, e questo ci ha colpito tutti molto duramente”. Sui social moltissimi fan di Edwards hanno postato dei ricordi molto toccanti nelle ultime ore, facendo sentire la propria vicinanza alla sua famiglia.