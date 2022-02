WhatsApp cambia veste: stupefacente novità per le chiamate vocali. Gli utenti avranno modo di sperimentarla a breve

E’ un momento di grande fermento per l’app di messaggistica più famosa del mondo. Poche ore fa sono state rilasciate altre indiscrezioni riguardanti la condivisione dei file.

Una delle novità più interessanti che WhatsApp sta studiando per i i suoi utenti è la modifica della condivisione dei file in chat. In particolar modo l’azienda di Zuckerberg si è concentrata sul nuovo sistema di anteprima delle fotografie e dei video. Rispetto a quello che accade adesso, in cui la condivisione di documenti (PDF, JPEG o DOC) porta solo ad un’anteprima generica del file (bisogna cliccare per vederlo interamente), con l’aggiornamento la storia cambierà. Nella versione beta WhatsApp ha mostrato un’anteprima completamente diversa, che ci permetterà di capire prima la natura del file in arrivo. Questo è solo il primo passo dei rinnovamenti voluti dal colosso californiano. A poche ore da questi rumors, arrivano infatti altre voci sul discorso delle chiamate vocali.

A quanto pare, nella fattispecie, gli ingegneri starebbero lavorando su un’interfaccia utente ridisegnata per le chiamate sul sistema iOS. Sulla falsariga di quanto avvenuto in precedenza, la versione beta 22.5.0.70 provvederà a migliorare il servizio delle chiamate vocali, piccola nota dolente di WhatsApp.

WhatsApp, arrivano importante novità sulle chiamate vocali: tutti i dettagli

La principale nuova caratteristica che gli utenti troveranno davanti è costituita dalle forme d’onda della voce in tempo reale. Questo aspetto è stato recentemente migliorato anche per i messaggi vocali. In questo modo gli utenti saranno in grado di capire chi sta parlando, in più potrebbero veder risolto il problema di eventuali disturbi di conversazioni di gruppo, quando il microfono resta involontariamente attivo.

Cambiano anche gli sfondi per le chiamate vocali che però nella versione beta non sono ancora modificabili. Si attende un upgrade nella release finale per renderli tale. Lo scopo della famosa applicazione di messagistica è quello di rendere sempre più moderna ed organizzata l’UI delle chiamate, che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale. Per mantenersi al passo con la concorrenza, l’icona verde non può permettersi passi falsi.