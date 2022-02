Uomini e Donne, incredibile Tina Cipollari: un cavaliere l’ha invitata fuori a cena

Tina Cipollari è negli studi di Uomini e Donne da anni, ma soltanto adesso spunta l’incredibile confessione di un cavaliere che l’ha invitata fuori a cena

Da opinionista a dama, Tina Cipollari è stata corteggiata da un cavaliere del dating show che le ha proposto di uscire fuori a cena. Quest’ultimo, in realtà, era sceso nel parterre per Nadia.

Non era mai capitato che, pubblicamente, un cavaliere si esponesse in questi termini per Tina Cipollari, ma Franco Fioravanti l’ha fatto senza peli sulla lingua. Nei giorni scorsi, in realtà, tra i due c’è stato un piccolo battibecco, uno scambio di opinioni più acceso, per nulla riconducibile a quelli che avvengono con Gemma Galgani.

Nonostante ciò, il cavaliere del Trono Over non ha nascosto la sua simpatia nei confronti dell’opinionista del dating show: “La porterei a cena fuori in un celebre ristorante” ha confessato ad Uomini e Donne Magazine, “mi sta molto simpatica“.

Uomini e Donne, Franco Fioravanti e Nadia: cos’è che non ha funzionato

A Uomini e Donne Magazine, Franco Fioravanti ha parlato anche del suo rapporto con Nadia, la dama che era sceso a corteggiare: “Come coppia non potevamo funzionare. Siamo troppo diversi anche se è una persona davvero simpatica e ora faccio il tifo per lei e Massimiliano”. Nonostante le sue iniziali intenzioni, dunque, il cavaliere ha cambiato rotta ed è in attesa della giusta illuminazione nel parterre del dating show. Ad ogni modo, ha definito la sua una ‘esperienza incredibile’ come chiunque passi per le grinfie di Maria De Filippi che coccola tutti come fossero veri e propri parenti, da sempre.

Proprio perché non esiste nessuna regola circa un’uscita di scena qualora si rifiuti la dama per cui si è scesi a corteggiare, Franco ha scelto di rimanere nel parterre del dating show per trovare l’amore. È lui stesso ad ammettere: “In montagna è difficile trovarne” ed è questo il principale motivo per cui ha scelto di mettersi in gioco.

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne a partire dalle 14:45 e chissà che nelle puntate future, quelle ancora non registrate, Tina Cipollari possa dare una chance in amicizia al cavaliere.