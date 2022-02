Ucraina, Putin su incontro Usa-Russia: “È prematuro”. Kiev chiede sanzioni. Scontri a fuoco a Donbass

“Un incontro è al momento prematuro”. Con queste parole il Cremlino chiude al dialogo con il presidente americano Joe Biden, dopo l’annuncio di Emmanuel Macron di un summit bilaterale tra le due potenze organizzato dall’Eliseo. L’entusiasmo delle diplomazie è stato nuovamente spazzato via dalle crescenti tensioni tra le parti, con l’esercito ucraino e i ribelli filorussi del Donbass che sono tornati a scontrarsi come nel 2014, quando persero la vita 14mila persone.

Da Parigi era arrivata la notizia che Biden e Putin avevano “accettato in linea di massima” di incontrarsi in un vertice che “si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l’Ucraina”. I preparativi sarebbero cominciati questo lunedì. Gli Us avevano accettato l’incontro, facendolo sapere attraverso la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki: “Come il presidente ha ripetutamente messo in chiaro, siamo impegnati a perseguire la diplomazia sino al momento in cui comincia l’invasione. Il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri Serghej Lavrov hanno in programma di incontrarsi questa settimana, a condizione che la Russia non proceda con un’azione militare. Noi siamo sempre pronti per la diplomazia ma siamo pronti anche ad imporre conseguenze rapide e severe nel caso in cui la Russia scelga la guerra”.

Borrel (Ue): “Al momento giusto Consiglio straordinario per sanzioni alla Russia”

Anche Josep Borrel, Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, ha minacciato sanzioni nei confronti della Russia in caso di offensiva: “Il lavoro sulle sanzioni è fatto, è finito. Quando sarà il momento, chiamerò un consiglio straordinario dei ministri degli Esteri e presenterò le sanzioni”. Borrel si è detto soddisfatto dello sforzo di Macron di far incontrare Biden e Putin: “L’Ue sostiene l’ultimo sforzo diplomatico di Emmanuel Macron. Incontri al livello dei ministri, summit dei leader, qualunque sforzo diplomatico che serva ad evitare la guerra per noi va bene”.

Ucraina “cercherà di aderira alla Nato”

Intanto l’Ucraina non è disposta a rinunciare alla volontà di aderire alla Nato. Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri, ha affermato che il Paese vuole e “cercherà di aderire alla Nato” anche se “alcuni Paesi europei” stanno cercando di dissuaderla. “La maggioranza degli ucraini vuole che l’Ucraina diventi un membro della Nato. L’unico segnale che stiamo mandando al mondo è che se l’Ucraina riesce e se la Russia si tirerà indietro, l’intero mondo democratico sarà più al sicuro”. Inoltre Kuleba ha invitato Bruxelles a procedere con le sanzioni: “Oggi ci aspettiamo delle decisioni, non solo dei messaggi politici. Ci sono tutte le ragioni per imporre una parte delle sanzioni già ora”.

Il presidente russo Vladimir Putin oggi terrà una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov: “Il presidente Putin convocherà una riunione del Consiglio di sicurezza esteso della Russia”. Inoltre “è previsto che oggi il presidente abbia una serie di colloqui telefonici internazionali”.

Ucraina: 61mila civili in fuga da Rostov verso la Russia

Sul fronte che separa l’Ucraina dalle Repubbliche separatiste nel Donbass intanto, continuano gli scontri. L’autoproclamata repubblica filorussa del Donetsk ha denunciato la morte di un suo miliziano e il ferimento di altri due. Il leader dell’autoproclamata repubblica filorussa di Lugansk Leonid Pasechnick ha firmato un decreto che ordina la mobilitazione volontaria degli uomini di oltre 55 anni. Fonti locali legate a Mosca hanno fatto sapere che è arrivato a circa 61mila il numero dei civili in fuga dalla regione di Rostov verso la Russia. L’esercito ucraino ha accusato i separatisti filorussi di aver compiuto 80 violazioni del cessate il fuoco.

Di pochi minuti fa è la notizia di una granata ucraina che ha distrutto un valico di frontiera russo. A lanciare l’accusa sono i servizi di sicurezza di Mosca.

La Russia ha creato “un elenco di ucraini da uccidere o da mandare nei campi”. Sarebbe pronta a rispettare l’elenco se le forze russe invadessero l’Ucraina. A dare la notizia, il Washington Post citando una lettera inviata dagli Stati Uniti al responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet.