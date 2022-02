Terremoto senza precedenti in Rai: il futuro di Diaco, Fialdini e Guaccero. Le scelte che stanno operando a Viale Mazzini fanno molto discutere

I primi due verranno premiati per il buon lavoro svolto con nuovi programmi da condurre. A farne le spese dovrebbe essere “Detto Fatto”, il format di Bianca Guaccero.

La gestione dei programmi Rai è piuttosto fluida e procede con sviluppi continui, tra conduzioni che cambiano e modifiche di orario. Nella definizione dei palinsesti della televisione di stato dei prossimi mesi si fa un gran parlare in particolar modo di tre nomi: Pierluigi Diaco, Francesca Fialdini e Bianca Guaccero. Per quanto riguarda i primi due le voci che circolano sono assolutamente positive. I loro format stanno riscontrando ottimi risultati in termini di ascolto e porteranno ad un inevitabile riconoscimento. Secondo quanto riferito dal portale Dagospia, verranno premiati nei prossimi mesi con la conduzione di nuovi show. questo porterà ad una modifica dell’attuale palinsesto, togliendo spazio ad altri volti noti. La decisione di promuovere il lavoro di Diaco e della Fialdini non è passata inosservata in Rai, tanto da coinvolgere anche dirigenti e politici (su tutti Giorgia Meloni).

La Rai ha deciso: più spazio per Pierluigi Diaco e Francesca Fialdini

Il sito di Roberto D’Agostino scrive che al conduttore romano sarebbe stata promessa la conduzione di ‘Signora mia’ nel pomeriggio estivo di Rai Uno. La scelta andrebbe a creare un conflitto con Bianca Guaccero, che vedrebbe rimpiazzato il suo ‘Detto Fatto’, destinato alla chiusura. L’esperto Davide Maggio ha infatti confermato come le speranze che il factual torni in onda dopo l’estate sono ridotte al lumicino.

Secondo quanto riportato dalle colonne de La Stampa, in ballo ci sarebbe anche la Meloni.

“La miglior amica dell’ex enfant prodige della tv (Diaco, ndr), Giorgia Meloni, ha parlato direttamente con il vertice di Viale Mazzini (l’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, ndr)”.

Dagospia riporta la delusione e il risentimento da parte di Endemol e Bianca Guaccero per l’eventuale cancellazione del loro ‘Detto Fatto’, al pari di Serena Bertone, che rischia di trovarsi una fascia pomeridiana completamente stravolta.

Per quanto riguarda Francesca Fialdini, invece, pare ormai che sia certo il suo approdo in prima serata con lo show di Drusilla Foer. Lo spettacolo sarà intitolato ‘Ci vuole un fiore’ e dovrebbe andare in onda per due venerdì, l’1 e l’8 aprile.