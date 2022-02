Scuola-lavoro, Gemma (eurodeputata M5S) a iNews24: “Lo stage non retribuito è una vergogna che va eliminata”

“Nel 2022 l’Europa celebra l’anno europeo dei giovani, eppure permette che un giovane su due inizi la sua carriera professionale gratuitamente. Lo stage non retribuito è una vergogna che va eliminata”. Ai microfoni di iNews24, Chiara Gemma, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, sull’alternanza scuola – lavoro e gli esami di Stato, temi caldi delle ultime settimane che hanno portato gli studenti di tutta Italia a scendere in piazza. Gemma è l’ideatrice del progetto Officineuropee, indirizzato alle scuole di tutta Europa, che mira a mettere i giovani al centro dello sviluppo dell’Unione.

LEGGI ANCHE: Scontri in Parlamento, Berlusconi: “Non drammatizzare le vicende degli ultimi giorni”

Le ultime settimane in Italia gli studenti hanno portato in piazza il tema dell’alternanza scuola-lavoro, dopo la morte di due studenti e degli esami di Stato.

“Nel 2022 l’Europa celebra l’anno europeo dei giovani, eppure permette che un giovane su due inizi la sua carriera professionale gratuitamente. Lo stage non retribuito è una vergogna che va eliminata. Sono rimasta davvero molto colpita dal vedere che Calenda e gli europarlamentari di Italia Viva, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia non abbiano sostenuto gli emendamenti presentati al Parlamento europeo per vietare in modo effettivo e applicabile i tirocini non remunerati e garantire così una equa retribuzione per gli stage. La nostra proposta è quella che il salario minimo venga applicato anche per tirocinanti e stagisti. Abbiamo ottenuto questo successo nella posizione negoziale del Parlamento europeo sulla direttiva votata lo scorso Novembre, adesso speriamo che venga confermata nei negoziati con il Consiglio che sono in corso”;

LEGGI ANCHE: Covid, fine Green pass e quarantene: la road map del Governo verso la normalità

Cosa va cambiato, secondo lei, nei progetti di alternanza scuola-lavoro in Italia?

“Credo fermamente che le parole scuola e lavoro siano due facce della stessa medaglia. Al centro ci sono Persone, e per loro bisognerebbe concentrarsi. Ci sono delle criticità su cui mettere mano, pensiamo ad esempio all’orientamento e all’educazione al lavoro da proporre sin da giovane età, oppure a come favorire l’incontro tra l’esigenze delle aziende alle nuove competenze di cui si ha bisogno e i profili formativi, i talenti, le capacità di ogni studente o studentessa di mettersi in gioco, di conoscere, di approfondire durante il personale percorso formativo. Se tutto questo si verificasse allora vorrà dire che avremo fatto un buon lavoro e centrato l’obiettivo. Il modello ad esempio degli ITS, diffusi anche in altri Paesi europei, credo sia al momento un modello all’avanguardia, da seguire e applicare con maggiore impegno. La morte del diciottenne di Udine Lorenzo Parelli è un monito per tutti e noi dobbiamo fare in modo che simili tragedie non si verifichino mai più”;

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Roma, sit-in a Termini in difesa dei senza tetto: “No all’acqua per terra”

È d’accordo a un ritorno agli esami di Stato com’erano prima della pandemia?

“Sono sempre stata convinta che le scelte debbano essere condivise, ascoltando innanzitutto tutte le parti che vivono il mondo della scuola. Dare voce e alla fine provare a fare sintesi, cercando insieme di trovare le soluzioni più giuste per tutti. È oggettivo che i disagi e gli effetti legati a due anni di pandemia, assieme alle difficoltà di apprendimento e ai disagi psicologici sui giovani e giovanissimi e sul mondo scolastico in generale, abbiano provocato una revisione del sistema. Nei mesi scorsi, ho approfondito questi temi pubblicando una ricerca dal titolo “Corpi nello schermo: esplorazioni sulla dad”, rivolta proprio ad ascoltare tutte le parti, dagli insegnanti, ai docenti, ai genitori, alle famiglie, agli studenti stessi. Certo, in una fase di ripresa dopo due anni che hanno stravolto ogni modello fino ad allora consolidato, diventa piuttosto difficile prevedere una Maturità sul modello pre-Covid. Ma allo stesso tempo bisogna necessariamente reintrodurre modalità e strumenti per le prove d’esame che siano nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità. Evitiamo le polemiche infruttuose e ragioniamo su ogni strumento utile all’elaborazione del “pensiero” da parte dei nostri studenti. Il Ministero, le Consulte studentesche, i sindacati, gli insegnanti, i dirigenti, le famiglie, tutti noi che ci occupiamo ogni giorno del mondo della scuola di ogni ordine e grado dobbiamo raccogliere le sfide che il momento storico ci ha presentato. Lavoriamo dunque tutti in questo senso. Ai ragazzi prossimi maturandi dico solo di stare tranquilli e di affrontare l’esame con impegno ma soprattutto con molta serenità: è segno di Maturità anche questo“;

Lei è l’ideatrice del progetto Officineuropee. Ci spiega cos’è?

“È un progetto che prevede la presentazione di contributi ed idee dei giovani europei per plasmare lo sviluppo dell’Unione e la società in generale. È nostra convinzione infatti, che l’Europa si nutra delle loro aspettative, valori, ambizioni, competenze e talenti. Nasce nel solco degli obiettivi di Next Generation Eu, che investe sul futuro dei giovani tramite un pacchetto di misure di stimolo dedicata ai temi del futuro: la transizione digitale e ambientare. I giovani sono stati i più colpiti dalle conseguenze ditate e indirette della pandemia e proprio per ringraziarli e motivarli a fare meglio in futuro ho ideato Officineuropee. Ciascuna scuola potrà partecipare candidando gli studenti interessati coordinati da un docente tutor referente”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Corruzione e turbativa d’asta sulle concessioni demaniali: ai domiciliari la sindaca di Sabaudia

In cosa consiste?

“Le Officine europee lavoreranno su tre attività: storie d’Europa, per raccontare attraverso videolettere, fotonotizie, interviste o altre forme comunicative l’idea dell’Unione Europa. La seconda è DialoghiEuropei e prevede una lettura e un confronto sul libro “Europa. Sfide e prospettive” scritto dal cardinale Angelo Bagnasco e dal nostro amato e compianto Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. L’ultima attività si chiama NoiOfficine e prevede iniziative sui temi chiave del futuro dell’Europa, dai diritti fondamentali all’Erasmus, dai programmi comunitari alla cultura. Per premiare i ragazzi abbiamo previsto anche dei riconoscimenti, uno di questi è uno stage retribuito di 5 settimane al Parlamento europeo”.