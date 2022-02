La Rai è pronta a stravolgere il palinsesto a partire dalla cancellazione di un amatissimo programma.

Sono giorni particolarmente caldi quelli che sta vivendo la produzione Rai.

Si parla di una rivoluzione totale del palinsesto di Rai Uno dove Serena Autieri, Anna Falchi e Beppe Convertini sarebbero in procinto di vedersi togliere i programmi che li hanno visti protagonisti. Come sempre, a fornirci queste anticipazioni è il sito DavideMaggio.it. Sono tanti i programmi che hanno le ore contate ma l’unico che può cantare vittoria è Estate in Diretta la cui conduzione, a meno di colpi di scena, verrà affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Il primo cambiamento annunciato da Davide Maggio riguarda il programma Dedicato condotto da Serena Autieri. La trasmissione che aveva debuttato lo scorso anno su Rai Uno nei mesi estivi infilandosi nella slot dalle 9.55 alle 11.25 e poi promosso nel palinsesto invernale, verrà cancellato.

Rivoluzione Rai, amatissimo programma verso la chiusura: quanti cambiamenti

UnoMattina non subirà alcun tipo di modifiche ma DavideMaggio preannuncia un cambio di rotta del palinsesto della mattina. Secondo l’esperto di gossip non verranno confermati alla conduzione di Uno Weekend Anna Falchi e Beppe Convertini. Anche in questo caso, la Rai studierà un nuovo programma da lanciare.

L’ultimo a chiudere, un vero tasto dolente per il pubblico, è Detto Fatto. Per la prossima stagione, Bianca Guaccero e il suo team di lavoro dovranno fare i bagagli e lasciare lo studio di Rai Due. La Rai, sempre secondo DavideMaggio.it starebbe pensando di sostituire Bianca Guaccero con Pierluigi Diaco. Il conduttore, che è stato nel sabato pomeriggio di Rai2 con le repliche di Ti Sento, starebbe infatti scalpitando per l’ambito slot. Una scelta che desta, sin dalla base, più di una perplessità. A cominciare dalla sovrapposizione con “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Ma questa, forse, è la ragione più debole.