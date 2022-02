Quarte dosi, dal primo marzo via libera per immunodepressi, Figliuolo: “In arrivo Novavax”

Bassetti: “Parlare oggi di quarta dose a tutti a ottobre è presto, è una fuga in avanti di cui avremmo fatto volentieri a meno”. Ma ok agli immunodepressi e ai fragili. Novavax in arrivo entro il fine settimana.

Una circolare del Ministero della Salute fissa la quarta dose per i pazienti gravemente immunodepressi a 120 giorni dal booster, a partire dal primo marzo. E Walter Ricciardi, in un’intervista a La Stampa, annuncia che “è probabile che in autunno sarà utile a tutti”.

LEGGI ANCHE: Cartelle esattoriali, prestiti e agevolazioni: cosa contiene il decreto Milleproroghe

“Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il Ministero della Salute e le Regioni stiamo individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva” per le categorie fragili. Così il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, durante una visita all’ospedale pediatrico Meyer a Firenze. “La mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo, quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”. Il generale ha aggiunto: “Abbiamo delle dosi di vaccino stivate per ogni eventualità, poi dopo il 31 marzo, quando passeremo la mano, ci sono tutte le interlocuzioni con il Ministero della Salute per lasciare un pacchetto pronto”.

Novavax in arrivo entro questo fine settimana

Per la fine della settimana, ha annunciato Figliuolo, “arriverà Novavax, ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le Regioni e province autonome. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi a marzo”. Da giovedì 24 febbraio in Lazio sarà possibile prenotare Novavax, sia per la prima che per la seconda dose prevista a distanza di tre settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Green pass, la maggioranza si spacca: Lega vota con le opposizioni

Vaccini under 5, Ricciardi: “Dai primi test, sicuri ma non efficaci”

Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, parlando della pandemia e dei vaccini ha affermato a La Stampa: “Lo stato di emergenza può cessare, ma con l’accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà individuale”. I dettagli della road map annunciata dal premier Mario Draghi “sono allo studio, ma ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green pass e le mascherine per i luoghi chiusi”. Sulle somministrazioni agli under cinque inoltre precisa: “I primi test hanno dato buoni risultati sulla sicurezza, ma non sull’efficacia, dunque si deve ancora trovare la dose giusta per i piccoli. Si tratta di una questione di mesi”.

Pregliasco: “Vaccino aggiornato risulta già predisposto”

Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo, una quarta dose in autunno si farà con o senza vaccino aggiornato: “Il vaccino aggiornato risulta già predisposto – afferma il professore in un’intervista all’Adnkronos Salute – alcune aziende hanno detto che servono 100 giorni per averlo disponibile. I dati sull’efficacia evidenziano non grossissime differenze rispetto a quello attuale. Quindi bisognerà vedere”. Ma una quarta dose con il vaccino basato sul virus originario di Wuhan “è possibile ma non parlerei di quarta dose, ma di un richiamo vaccinale che come per l’antitetanica usa sempre lo stesso farmaco”.

LEGGI ANCHE: Ucraina, Casa Bianca: “Possibile attacco violento della Russia nei prossimi giorni

Bassetti: “Parlare oggi di quarte dosi per tutti è presto” ma ok per immunodepressi e fragili

Non è d’accordo invece Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova in un’intervista all’Adnkronos: “Parlare oggi di quarta dose a tutti a ottobre è presto, è una fuga in avanti di cui avremmo fatto volentieri a meno”. Ed aggiunge: “Questa mattina ho ricevuto in reparto tante telefonate di persone che mi chiedono già informazioni sulla quarta dose, ma non avevano fatto ancora la terza. Ecco, prima corriamo con le terze dosi. Per la quarta c’è la necessitò di un ragionamento tra esperti e non lanciare messaggi confusi ai cittadini”. Bassetti è d’accordo sulla somministrazione delle quarte dosi ai fragili e agli immunodepressi che partirà dal primo marzo.